Presentata Torino City Marathon del 5 novembre: nuovo percorso, 6mila runner e half marathon

TORINO – La Torino City Marathon 2023 è stata presentata oggi, giovedì 12 ottobre, ai Musei Reali – Palazzo Reale nel cuore della città. Manca meno di un mese a domenica 5 novembre , il “marathon day” del capoluogo piemontese, e il comitato organizzatore, composto da Team Marathon S.S.D., Torino Road Runners A.S.D. e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus , ha svelato novità e dettagli. «Siamo felici della collaborazione con la Torino City Marathon e di potervi ospitare ai Musei Reali, che non sono solo sale e collezioni, ma anche splendidi giardini, un vero polmone verde al centro della città fruibile gratuitamente da tutti i cittadini» è stato il saluto di Stefania Dassi , funzionaria e curatrice dei Giardini Reali. UN EVENTO IN CRESCITA - La Torino City Marathon è sì una corsa, ma è soprattutto un viaggio tra arte e storia nella città prima capitale d’Italia . Percorsi veloci, anzi velocissimi, porteranno i maratoneti a correre per le vie del centro, tra palazzi e monumenti storici, ma anche nei parchi, con i loro borghi e castelli, fino in periferia, al cospetto di industrie che hanno contribuito a scrivere la storia di Torino, per poi tornare in centro e tagliare il traguardo nella sontuosa Piazza Castello. Non è infatti un caso che il numero di iscritti aumenti edizione dopo edizione e che proprio quest’anno la Torino City Marathon sia entrata nel prestigioso calendario internazionale AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), un riconoscimento che premia la qualità di un’organizzazione che di anno in anno ha saputo ulteriormente migliorare i servizi offerti al maratoneta e che attesta una crescita costante, possibile grazie all’impegno del comitato organizzatore, sostenuto fattivamente da Regione Piemonte, Città di Torino e i Comuni di Beinasco, Nichelino e Moncalieri, tutti toccati dal percorso della manifestazione. Per l’edizione 2023 gli organizzatori puntano a raggiungere, nel complesso delle tre gare, la quota di 6.000 iscritti : «I numeri sulla maratona e sulla mezza, a tre settimane dall’evento, ci fanno ben sperare. Rispetto allo scorso anno sono cresciuti, e molto. Per la 42 km siamo già oltre i 1.500 iscritti e a 1.000 per la mezza. Con gli iscritti alla stracittadina arriviamo, a oggi, a circa 3.500 in totale. E l’esperienza ci ha insegnato che gli ultimi giorni, soprattutto per la 7 km, sono quelli più “caldi” in fatto di iscrizioni. Stiamo diventando sempre più internazionali, a oggi le nazioni rappresentate sono 25. Un risultato, questo, ottenuto grazie all’impegno e al lavoro di più realtà. A cominciare dai Comuni coinvolti per continuare con le società sportive e quelle di volontariato. Basti pensare che solo sul percorso avremo 1.200-1.300 persone» ha spiegato in conferenza Luca Vergnano di Team Marathon . «So che gli iscritti stanno aumentando e questo non può che farci piacere. Voglio dire grazie alla Torino City Marathon e alla Città di Torino, perché senza di loro questi eventi non ci sarebbero, ma anche a Nicola Russo, artista del TOH, opera meravigliosa e simbolo della città. Promuovere l’attività fisica è fondamentale. Pensate che i ragazzi fino a 17 anni dovrebbero praticare attività fisica intensa per un minimo di un’ora al giorno. Questo purtroppo non sempre succede ed eventi come questo possono sicuramente essere un boost per tutta la popolazione piemontese e italiana», le parole di Andrea Tronzano , Assessore al bilancio Regione Piemonte . Un’edizione, quella del 2023, che in prima linea, come major sponsor vede ancora Jeep: «Siamo orgogliosi di essere qui per il secondo anno consecutivo – ha dichiarato Alessandra Coppolino, responsabile comunicazione di Jeep® Italia –. Jeep è il brand più affine al mondo degli sport di resistenza e della maratona: i nostri SUV sono famosi in tutto il mondo perché dimostrano da oltre ottant’anni di saper affrontare ogni sfida su tutti i terreni. Uno spirito di sfida e di resilienza che è proprio anche dei maratoneti Quest’anno poi il percorso lambirà il Design Studio Jeep Europe, nel quartiere di Mirafiori, dove è stata disegnata la nuova Jeep Avenger, il primo SUV 100% del nostro marchio concepito fuori dagli Stati Uniti. Siamo felici, inoltre, di poter contribuire alla ricerca insieme a Team Marathon, che anche quest’anno è al fianco della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus: 5 euro di ogni iscrizione alla Torino City Run saranno devoluti alla Fondazione, ed è un contributo importante alla lotta contro ogni forma tumorale.» «Lo sport è da sempre un alleato della nostra Fondazione capace di valorizzare l’impegno delle circa 800 persone tra medici, ricercatori, tecnici e infermieri che ogni giorno lavorano con competenza e passione all’Istituto di Candiolo – IRCCS – ha dichiarato Gianmarco Sala, Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro –. In particolare il rapporto speciale con Torino City Marathon conferma il forte legame con la comunità e con il territorio – imprese, istituzioni, associazioni e cittadini – che scelgono di essere al nostro fianco nella cura e nella ricerca oncologica, rendendo il cancro sempre più curabile.»

«Alcune modifiche sulla viabilità stradale ci hanno obbligato a modificare il percorso, per noi la cosa fondamentale era garantire a tutti i maratoneti la stessa qualità e le stesse caratteristiche dei tracciati delle edizioni passate. Non solo ci siamo riusciti, ma – vi assicuro – che i 42,195 km del 2023 saranno ancora più veloci. Basti pensare che nei primi 15 km i maratoneti incontreranno solo 4 curve»«Mi piace pensare a questo evento come a una narrazione, a una storia di ricerca e prevenzione, di sport e di arte e cultura. E poi cosa c’è di più bello che attraversare il centro storico di una città correndo? So che tanti cittadini mal sopportano manifestazioni di questo genere. Con gli organizzatori abbiamo messo a punto un percorso che da una parte salvaguarda la cittadinanza, dall’altra consegna ai maratoneti un tracciatomeraviglioso»,«È un onore far parte attivamente della Torino City Marathon 2023. Confermiamo così ulteriormente la nostra presenza su un territorio che ci vede in prima linea nella promozione dello sport per ogni fascia di età, ludico, sociale, amatoriale, competitivo e non competitivo». «Negli anni in cui, a Torino, si formava l’Italia, veniva installato in città il primo TorétQuel toro negli anni è diventato un simbolo della città, amata da tutte le generazioni nonché un ricordo del periodo che ha segnato la nascita del nostro paese. Ho scelto così di raccontare la storia di coraggio proprio di quel toro, che con forza rompe il metallo della fontana ed esce fuori, per dare un segnale alla collettività che adesso sia arrivato il momento di reagire, enfatizzando l'importanza di esporsi con coraggio per accogliere il futuro che immaginiamo.»«TOH è un’opera parla di rinnovamento e inclusione, rinnovamento che si innesca proprio con eventi come la Torino City Marathon che porterà sul territorio corridori e famiglie da ogni parte del mondo–. TOH in questa edizione, sarà presente sulle maglie, sulle medaglie e verrà dato come premio ai vincitori, è stato molto interessante studiare con l'organizzazione questa attività che rafforza il legame fortissimo che l’opera ha costruito in soli due anni con la cittadinanza. Comune denominatore tra il TOH e la Torino City Marathon è la charity partnership con la FPRC Onlus di Candiolo, per ricordarci la funzione sociale del progetto che aiuta la ricerca sul cancro attraverso ogni aspetto dell'attività.»«Quando ci si trova bene, si resta. E così abbiamo fatto noi, rinnovando la partnership con Torino City Marathon ––. Le maglie di quest’anno sono realizzate con un tessuto tecnico di alta qualità, che sicuramente incontrerà e risponderà in pieno alle esigenze del maratoneta.»«Anche quest’anno siamo orgogliosi di sostenere un evento che ai valori dello sport unisce un’attenzione completa alla salute, al benessere e all’inclusioneSport e salute infatti sono un binomio inscindibile, che dev’essere per tutti; al centro di questa filosofia ci sono diagnostica e prevenzione. Questo messaggio è condiviso da tutte le nostre persone e, proprio per questo, una rappresentanza di Cerba HealthCare Italia si metterà in gioco partecipando alla corsa, come ormai da tradizione per questo tipo di manifestazioni.»