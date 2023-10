Telese Terme incorona i campioni di mezza maratona: Neka Crippa e Arnaudo

TELESE TERME - Nei Campionati italiani di mezza maratona a Telese Terme (Benevento) conquistano il titolo assoluto Nekagenet Crippa , che si riporta sul gradino più alto del podio dopo quattro anni, e Anna Arnaudo , alla sua prima affermazione sulla distanza dei 21,097 chilometri. Per il trentino dell’Esercito con il tempo di 1h02:40 è il secondo tricolore della carriera, da aggiungere a quello ottenuto nel 2019 a Palermo, mentre in questa stagione ha corso anche in 2h12:11 nella maratona di Roma.

Si piazza al secondo posto il pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 1h03:09) per la quarta volta nel 2023 in una rassegna nazionale dopo cross, 5000 e 10.000 metri, invece è terzo Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona, 1h05:12), campione italiano in carica della campestre.

Tra le donne ritrova il sorriso la piemontese Arnaudo che esulta a braccia alzate sul traguardo in 1h12:41. La portacolori del Battaglio Cus Torino, 23 anni da compiere fra tre giorni, aveva debuttato sulla mezza maratona nella scorsa edizione a Pisa con il notevole crono di 1h11:39 e si lascia alle spalle un periodo di alti e bassi. È il suo terzo titolo assoluto, in un curriculum che conta le vittorie su pista nei 5000 due anni fa e sui 10.000 nella passata stagione. Ma si prende anche la soddisfazione di tagliare il traguardo per prima, staccando la keniana Teresiah Kwamboka Omosa (Caivano Runners, 1h12:49) in gara per i Societari.

Finisce in seconda posizione la vicentina Rebecca Lonedo (Fiamme Oro, 1h13:08) davanti a Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior, 1h13:18), argento europeo under 23 dei 10.000 metri, terza assoluta e vincitrice del titolo di categoria per la sesta volta quest’anno: era già riuscita a collezionare i successi di 3000 indoor, cross, 5000, 10.000 e 10 km. Chiude quarta Aurora Bado (Freezone, 1h14:37) che è seconda tra le promesse, poi quinta Federica Sugamiele (Caivano Runners, 1h15:18) e sesta Benedetta Coliva (Gs Lammari, 1h16:28) oltre che terza delle under 23.

La prova maschile vede ai piedi del podio tricolore Luca Ursano (Atl. Vomano, 1h05:27) e Andrea Sanguinetti (Atl. Casone Noceto, 1h05:32). A conquistare la Telesia 21K è il burundese Egide Ntakarutimana (Atl. Casone Noceto, 1h02:32) seguito dal keniano Dickson Simba Nyakundi (Caivano Runners, 1h02:35). Titolo promesse a Federico Fragiacomo (Trieste Atletica, 1h07:48), affiancato sul podio di categoria da Stefano Cecere (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi, 1h07:56) e Thomas Sorci (Atl. Winner Foligno, 1h08:47). Nella gara juniores vince Francesco Candiani (Atl. Cento Torri Pavia, 1h09:48) su Domenico Farina (Atl. Don Milani, 1h10:29) e Abrham Asado (Pol. Centese, 1h11:40).