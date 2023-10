In 3mila a Roma Urbs Mundi: vincono Federico Riva e Sveva Fascetti delle Fiamme Gialle

In campo femminile Sveva Fascetti , atleta del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, si è riconfermata campionessa, bissando il successo dello scorso anno, con il tempo di 55’55. Seconda, ad oltre due minuti di distacco, giunge Giulia Montagnin della Old Star Ostia (58’11). Terzo posto per Ayse Burcin Sonmez della S.S. Lazio Atletica Leggera con 58’33.

“È sempre bello correre per le strade del centro storico. Per me è doppiamente speciale, visto che sono romano. Soddisfatto di questa giornata, sperando che sia di buon auspicio per le prossime gare”, commenta il vincitore della Roma Urbs Mundi Federico Riva.

“Oggi siamo qui per promuovere lo sport ed i valori della legalità. Il percorso era molto bello, soprattutto perché ho attraversato la mia città natale accompagnata da molti sostenitori e di questo sono onorata”, commenta la vincitrice Sveva Fascetti.

Per quanto riguarda la classifica di società, dopo i Bancari Romani, che si sono autoesclusi dalla classifica, la podistica Solidarietà con 169 atleti giunti al traguardo, secondo posto per LBM Sport Team con 157 atleti e terzo posto per gli Amatori Villa Pamphili con 83 atleti.

Sono stati 3mila i partecipanti alla gara, affascinante da un punto di vista paesaggistico e di percorso grazie ai monumenti, alla storia millenaria ed alle vie e le piazze più suggestive del mondo. Tutto ciò ha contribuito a rendere questo evento uno dei più amati e partecipati della Capitale. Oltre alla Roma Urbs Mundi di 15 chilometri competitiva si è corsa anche la Longevity Run in collaborazione con il Policlinico Gemelli e con il promotore Prof. Francesco Landi, 10 chilometri non competitiva che ha ricalcato gli ultimi 10 chilometri del percorso competitivo, godendo dello stesso splendido panorama del centro storico di Roma.

A dare lo start della 15 chilometri è stata la Campionessa Olimpica di marcia Antonella Palmisano, appartenente al Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle.

“Molto soddisfatti per come si è svolta la gara e contentissimi del risultato ottenuto. 3mila partecipanti sono un numero importante e significativo che fa della Roma Urbs Mundi uno degli eventi podistici maggiormente seguiti nel panorama romano. Ringraziamo anche il Policlinico Gemelli per la Longevity Run ed il Longevity Village, dove abbiamo somministrato oltre 300 checkup gratuiti. Il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza che per il secondo anno consecutivo ha dato vita al Trofeo Roma conCORRE, volto a sensibilizzare tutti ai valori di legalità economica, solidarietà sociale e sostenibilità ambientale”, afferma la Presidente GSBRun Laura Duchi.

Per Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a sport, turismo, grandi eventi e moda: “Siamo felici di aver contribuito a rendere questa gara ancora più suggestiva grazie ad un percorso senza paragoni che tocca Circo Massimo, il Colosseo, piazza Navona, piazza del Popolo, piazza di Spagna e altri luoghi iconici della Capitale. Con Roma Urbs Mundi lo sport si conferma una meravigliosa vetrina per Roma e per i turisti, e un eccellente veicolo per la comunicazione di messaggi preziosi come quelli che riguardano la prevenzione che può e deve diventare alla portata di tutte e di tutti. Perché questo accada è indispensabile diffondere una cultura della salute, del benessere e di una corretta attività fisica. Tutti messaggi che lo sport ci aiuta a diffondere in maniera eccellente fra gli adulti come nelle nuove generazioni”.

ROMA CONCORRE PER LA LEGALITA’ - Sono stati circa 300 i partecipanti al Trofeo Roma ConCorre per la legalità, organizzato in collaborazione con le Fiamme Gialle e la Camera di Commercio di Roma. A vincere sono stati proprio Federico Riva e Sveva Fascetti appartenenti al Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza

Il Generale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, interpretando il forte spirito di partecipazione degli atleti coinvolti, ha sottolineato “L'importanza di diffondere un messaggio sulla dimensione civica ed educativa della legalità economica attraverso lo sport, che può e deve essere un potente strumento per sensibilizzare tutti i cittadini”.

IL LONGEVITY VILLAGE - Nella giornata di venerdì e di sabato è stato aperto presso lo Stadio Nando Martellini il Longevity Village, in collaborazione con il Policlinico Gemelli, dove sono state centinaia le persone che si sono sottoposte ai controlli, screening e check-up messi appunto dal Prof. Landi, Primario di Geriatria, e dalla sua equipe. Per il Prof Francesco Landi del Policlinico Gemelli: “Legalità e longevità si coniugano perfettamente e quindi continueremo questa bellissima partnership. Ringrazio tutti i colleghi del Policlinico Gemelli e ci tengo a sottolineare che questa è l’unica manifestazione del terzo settore che va veramente sul territorio instradando le persone ad un corretto stile di vita”.

FAO RUN 2K - Oggi, il World Food Forum FAO ha dato il via all'evento della prossima settimana con una camminata inaugurale, la FAO Run 2K. Il Direttore Generale ha sottolineato l'importanza di una dieta sana e di un'attività fisica come la camminata per promuovere il benessere globale.