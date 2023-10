Al via il prologo del Golfo dell’Isola Trail Race del Golden Trail World Series 2023,

A Noli , invece, si terranno su un tracciato di 26 km con 1.430 m D+ le sfide principali sabato 21 (donne, ore 9.45) e domenica 22 ottobre (uomini, ore 10). Verranno assegnati 100 punti per il prologo e 300 punti per la finale, quindi tutti i giochi sono ancora aperti. Le gare, trasmesse in diretta su Eurosport e su 70 emittenti tv, daranno vita a una classifica Open ed Elites, oltre a un ranking a squadre delle migliori Golden Trail National Series.

Accanto ai 120 trail runner numeri 1 al mondo della disciplina su short distance, anche appassionati, amatori, ragazzi e bambini per un totale di oltre 600 partecipanti . Si parte da Spotorno giovedì 19 ottobre , alle ore 15.30 , con la presentazione ufficiale dei migliori dai 5 continenti che si sfideranno sui tracciati liguri, a cui anche la cittadinanza è invitata a partecipare sulla Terrazza a Mare "Ferrer Manuelli". Proprio qui sono collocate partenza e arrivo del prologo crono di 8,7 km con 400 m D+ , al via alle 16.30 per le donne con replica venerdì 20 ottobre per gli uomini (ore 16.30).

“Il Golfo dell’Isola si trasforma in un palcoscenico internazionale per accogliere la finale mondiale delle Golden Trail World Series - dichiara Mattia Fiorini, Presidente del Golfo dell'Isola - che mette insieme la forza, la determinazione e la bellezza della natura e dell’uomo. La nostra comunità è orgogliosa di condividere questa terra e questi panorami mozzafiato con atleti da tutto il mondo. Il Golfo dell’Isola è un tesoro naturale, con le sue scogliere scintillanti, le spiagge dorate e le vette maestose che si ergono sopra di noi. In questa gara daremo agli atleti l’opportunità di esplorare i nostri sentieri panoramici, godere della vista spettacolare del mare e sfidare se stessi in una competizione indimenticabile. Abbiamo la fortuna di vivere in un luogo meraviglioso ed è nostro dovere proteggerlo e condividerlo con il mondo. Farlo attraverso lo spirito sportivo di atleti così capaci e determinati è uno dei modi migliori”.

UN PERCORSO “FLOREALE” INEDITO E UNA FAN ZONE - Per la prima volta nel trail running, il circuito della gara principale a Noli proporrà un percorso inedito all'interno del Golfo dell'Isola Trail, strutturato in petali, ovvero diversi anelli da completare per tornare, con partenza da Corso Italia, più volte nella Fan Zone in Piazzetta Chiappella. Con questo nuovo format, gli spettatori assisteranno al passaggio degli atleti per 6 volte nel corso della gara, sostenuti dal pubblico a cui saranno distribuiti gratuitamente cappellini e campanelli per tifare i propri beniamini. Domenica al termine delle premiazioni, gli atleti resteranno al villaggio con i propri fan per autografare i poster della manifestazione.

I TOP TRAIL RUNNER AL VIA - Ad aprire la presentazione dei top 3 del ranking mondiale, le donne dalla terza alla prima posizione. “Le tappe in USA, veloci e tecniche, sono state le più affini alle mie caratteristiche – commenta la 20enne Malen Osa (Salomon, Spain), che nel 2023 ha ottenuto un 4° posto alla DoloMyths Run, alla Pikes Peak Ascent e un 5° alla Mammoth 26k - Credo comunque di poter fare bene, perché mi sento molto bene”.

Dopo essere stata pluricampionessa di orienteering con 5 ori mondiali, ora mamma, allenatrice e fisioterapista, la 35enne Judith Wyder (Hoka One One/Red Bull, Svizzera) punta ad arricchire il suo eccezionale palmares, che l’ha vista nel 2023 conquistare un argento ai Mondiali short trail a Innsbruck, mentre nel circuito vincere la DoloMyths Run, la Mammoth 26k, oltre a un 2° posto nella Pikes Peak Ascent: “Il prologo non sarà sufficiente, si deciderà tutto in finale. Ascolterò le sensazioni del mio corpo, piuttosto che le indicazioni sui distacchi che riceveremo passando nella Fan Zone. Visto il mio passato da orientista, mi piacerà questo up & down legato al nuovo format. Si tratta di un percorso che richiede comunque concentrazione, anche perché Sophia è fantastica nelle discese. Una bella emozione essere di nuovo in pista, dopo aver vinto le GTWS 2019. Anche quattro anni fa ero seconda in classifica prima della finale”.

“Da prima in classifica sento di essere più tesa del solito – afferma la 24enne Sophia Laukli (Salomon, USA) - In classifica siamo vicinissime. Ancora non sono totalmente consapevole delle mie potenzialità, le scopro ogni volta in gara. Non mi piace pensare molto ai piani, anche se nelle parti più tecniche cercherò ovviamente di tenere il passo di Judith. Mentalmente dovremo gestire il vedere l'arrivo più volte senza poterlo superare, visto il nuovo format”. La fondista della Nazionale USA, con partecipazioni a Pechino 2022 e Planica 2023, è forte di ben tre vittorie nelle GTWS 2023, alla Marathon du Mont Blanc, alla Sierre Zinal e alla Pikes Peak Ascent, oltre al 2° posto alla DoloMyths Run.

A seguire la presentazione degli uomini. “Non ho nessuna strategia – dichiara il 32enne Manuel Merillas (Land/Scarpa/Oquendo, Spain), vincitore della Zegama Aizkorri 2023 e 4° alla Marathon du Mont Blanc - cercherò di inseguire i miei due competitor. Non credo che l’eventuale pioggia potrà influenzare l’andamento della nostra gara”.

Un 2023 superlativo anche per il 26enne Roberto Delorenzi (Brooks Trail Runners, Switzerland), 2° alla Transgrancanaria SPA, alla Skyrace des Matheysins, alla LUT 20 km e alla DoloMyths Run, insieme al 5° posto alla Sierre Zinal, al 6° alla Pikes Peak Ascent e al 3° alla Mammoth 26k: “Dal secondo al quinto posto abbiamo solo pochi punti di distacco. Cercherò di dare il massimo. Partire dietro può essere un vantaggio ma io penserò esclusivamente alla mia gara, cercando di erodere secondi importanti”.

“Si deciderà tutto domenica – conclude il 28enne Rémi Bonnet (Salomon/Red Bull, Svizzera), che punta al bis dopo la conquista delle GTWS 2022 - Non ho comunque intenzione di risparmiarmi anche nel prologo. Sarà una gara veloce, quindi non avrò problemi di approvvigionamento. La forma è buona, spero di fare bene lungo tutto il percorso. Tutto può davvero succedere”. Lo svizzero ha ottenuto tre vittorie nel circuito 2023 alla Marathon du Mont Blanc, alla Pikes Peak Ascent con record e alla Mammoth 26k, a cui si aggiunge un 4° alla Zegama.