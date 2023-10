Il Presidente Luca Zaia incontra la 37^ Wizz Air Venicemarathon, oggi apertura Village

VENEZIA - Proseguono le visite istituzionali di Venicemarathon. Giovedì il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha ricevuto il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva accompagnato dal vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello. Rosa Salva, ringraziandolo per il costante supporto negli anni alla manifestazione, ha illustrato gli eccezionali numeri di quest'anno, sottolineando come l'evento potrà essere un'importante vetrina internazionale e fonte di un'importante ricaduta economica sul territorio. Infine, Rosa Salva ha omaggiato il governatore della t-shirt ufficiale.



Si entra nel vivo della 37^ Wizz Air Venicemarathon con l’apertura questa mattina, venerdì 20 ottobre, del 32^ Exposport Venicemarathon Village, ospite del Parco San Giuliano di Mestre, ingresso Porta Blu, che verrà ufficialmente inaugurato alle ore 12. Nelle due giornate verranno osservati i seguenti orari: venerdì 20 ottobre (9 –20), sabato 21 ottobre (9–20).

Molti saranno gli eventi organizzati durante questa due giorni. Molto interessante, tra le altre cose, sarà seguire le presentazioni dei percorsi a cura della allenatrice, scrittrice e giornalista Julia Jones previsti in entrambe le giornate e la tavola rotonda ‘La Riforma Dello Sport: Breaking News!’: confronto e dialogo con associazioni e istituzioni sulla nuova riforma dello sport. L’evento, organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Venezia e Venicemarathon SSD, è in programma venerdì 20 ottobre alle ore 18 presso la sala conferenze di Forte Marghera – Via Forte Marghera, 30.



Sabato 21 ottobre sarà possibile conoscere le 22 associazioni che stanno dando vita al Charity Program 2023, l’importante maratona solidale nella quale associazioni no profit hanno la possibilità di sensibilizzare atleti e pubblico su progetti cause e progetti benefici importanti e allo stesso tempo raccogliere fondi attraverso la piattaforma di crowfung Retedeldono. Ad oggi sono già stati raccolti 96.000 euro.

Sempre sabato 21 ottobre, alle ore 11, si potranno conscere i protagonisti della 37^ Wizz Air Venicemarathon, durante la presentazione gara élite.



Da quest’anno si potranno anche donare le scarpe da running usate (in buono stato e lavate prima della consegna) per persone bisognose grazie al progetto ‘Doppio nodo, quaranta2.0’, promosso dal runner Ercole La Manna e dalle associazioni 'Vegan Power Team' e 'Compagnia della Polenta'. Una parte di queste scarpe verranno donate al centro di solidarietà cristiana ‘Papa Francesco’ di Mestre, gestito dall’organizzazione di volontariato ‘Il prossimo’ che ogni giorno riesce ad aiutare circa 750 persone bisognose, fornendo vestiti, scarpe, giochi per bambini ecc. Le ceste per la raccolta saranno posizionate all'interno dello stand del Vegan Power Team, nell'area ‘Charity’.



Nello stand Venicemarathon sarà, inoltre, già possibile già iscriversi a tutti gli eventi Venicemarathon 2024 (Venice Night Trail - 6 aprile; Jesolo Moonlight Half Marathon &10K – 25 maggio, Venice Lido Beach Trail – 22 settembre) con un imperdibile coupon sconto. Sarà inoltre possibile già acquistare anche il tanto ricercato merchandising CMP.



ULTIMA TAPPA ALì FAMILY RUN - Dalle prime ore del mattino, il Parco San Giuliano si trasformerà nell'arena della quinta e ultima tappa delle Alì Family Run.



“Le Alì Family Run permettono ai giovani e adulti di vivere un momento di spensieratezza che è fondamentale in questo periodo storico così complesso e angosciante. Mi spiace non essere presente domani all’ultima tappa, ma purtroppo ho dovuto subire un intervento chirurgico e la lunga riabilitazione mi costringe a non muovermi. Rivolgo un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti e i miei più sentiti complimenti agli organizzatori, che anche quest’anno sono riusciti a mettere in piedi un evento davvero importantissimo sia a livello italiano che internazionale". – si è espressa così l'atleta paralimpica e madrina della manifestazione Giusy Versace, nel suo intervento da remoto, durante la conferenza stampa di presentazione.

Alle ore 10, una scatenata folla di studenti si è riversata lungo i verdi viali che domenica 22 accoglieranno anche il transito dei maratoneti.

Anche questa tappa delle Alì Family Run servirà per sensibilizzare i giovani sull'importanza della lotta contro la poliomielite promossa a livello internazionale dal Rorary International e, a livello territoriale, dal Rotary Distretto 2060 attraverso il progetto 'EndPolioNow'.



Sono iscritti gli istituti comprensivi di Mestre ‘Viale San Marco’, "Cesco Baseggio", il "Leonardo Da Vinci", l’Istituto di Istruzione Superiore 'Francesco Algarotti' di Venezia e la scuola secondaria di primo e secondo grado ‘Santa Caterina’ di Mestre.



SCIOPERO - A causa dello sciopero dei trasporti pubblici indetto per domani, venerdì 20 ottobre, è stato predisposto un servizio di navette circolare che accompagnerà atleti e accompagnatori all’Exposport Venicemarathon Village per per il ritiro del pettorale e pacco gara. Il servizio sarà attivo dalle 8.30 alle 20.30 e seguirà il percorso Stazione Mestre (Piazzale Favretti) - Exposport Venicemarathon Village con fermata intermedia presso gli hotel del Running District (Hotel Leonardo, Hotel Campanile, StayCity Aparthotels e A&O Hostels) e presso l'Hotel Laguna Palace.



Il programma degli eventi di Exposport Venicemarathon Village



Venerdì 20 ottobre

10:00 Alì Family Run quinta e ultima tappa del tour di promozione sportiva nelle scuole.

12:00 “Cerimonia di inaugurazione Exposport Venicemarathon Village”

12:30 Craft presentation – Presentazione nuovi prodotti CRAFT

17:00 Presentazione dei percorsi a cura di Julia Jones, testimonial Venicemarathon

17:30 Craft presentation – Presentazione nuovi prodotti CRAFT

18:00 Tavola Rotonda “LA RIFORMA DELLO SPORT: BREAKING NEWS!”

Confronto e dialogo con associazioni e istituzioni sulla nuova riforma dello sport – Organizzato dal Comune di Venezia e Venicemarathon SSD, Presso la sala conferenze di Forte Marghera – Via Forte Marghera, 30



Sabato 21 ottobre

7:30-8:30 Breakfast Run - Corri con l’ex campione di maratona Migidio Bourifa e con l’esperta Julia Jones per sciogliere i muscoli prima della maratona! Partenza dall’hotel Leonardo – Piazzetta Running District

10:00 Craft presentation – Presentazione nuovi prodotti CRAFT

10:30 Integrazione e Reidratazione: consigli pratici sulla maratona, a cura del team PROACTION

11:00 Presentazione Ufficiale Top Runner della 37^ Wizz Air Venicemarathon

11:30 Presentazione dei percorsi a cura di Julia Jones, testimonial Venicemarathon

12:30 “Venicemarathon Charity Program” e Premiazioni Top Fundraiser

15:00 Integrazione e Reidratazione: consigli pratici sulla maratona, a cura del team PROACTION

15:30 Presentazione Venicemarathon Ambassador – San Benedetto Pacing Team

16:30: Presentazione dei percorsi a cura di Julia Jones, testimonial Venicemarathon

17:00 Craft presentation – Presentazione nuovi prodotti CRAFT

17.30 SS. Messa del Maratoneta presso la Chiesa di San Salvador (sestiere di San Marco, non lontano dal Ponte di Rialto)

Sono sponsor della 37^ Wizz Air Venicemarathon: Wizz Air (Title Sponsor), Craft (Technical Sponsor & Official Shoe), Banco BPM (Financial Sponsor) Alì (Official Sponsor), Vega (Official Sponsor), Honda (Official Car), Consorzio Tutela Prosecco DOC (Official Sparkling Wine), Pro Action (Sport Nutrition Partner), San Benedetto (Official Water), 1/6H Sport (Official Shop), Master Aid, Massigen (Official Medical Supplier). Official Supplier, OVS, Dole, Rio Mare, Palmisano, Bavaria, Tronchetto Parking, Coldiretti Venezia, Morato Pane, 3B Meteo, Medisol, MinoEge, VTP, Veritas, Evodata, Gac, Venezia Turismo Motoscafi, Alilaguna, Airone. Diabasi (The Brand of professional Massage) e Lacomed Sport (Official Supplier – Massage Service). Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Confindustria Veneto Est. Media Partner: Raisport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Gazzettino, Sport Economy.



La 37^ Wizz Air Venicemarathon rientra nel programma ‘Citta in Festa’ del Comune di Venezia e nel programma ‘Grandi Eventi 2023’ della Regione del Veneto.