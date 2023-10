Con Bike Monza12H e domenica Monza21 si va a tutta velocità in autodromo

Tra i team femminile anche il Pinkwave , l’onda rosa che, formata da 8 cicliste, pedalerà anche per sostenere la ricerca contro i tumori a favore di LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Una raccolta che ha avuto inizio lo scorso marzo e che, mese dopo mese, pedalata dopo pedalata, è cresciuta. Proprio in ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, e in occasione della “cycling marathon” monzese, vorrebbero centrare l’obiettivo che si sono prefissate. Per informazioni: https://sostieni.legatumori.mi.it/campaign/pink-wave-summer-training-camp/

Ad accomunare appassionati di corsa e dei pedali sarà la partenza da brividi : rettilineo ufficiale e semaforo da rosso a verde a dare il via per vivere emozioni uniche e quel profumo irresistibile di sfide all’ultimo metro.

Il fine settimana targato FollowYourPassion, infatti, incontra gusti ed esigenze di ciclisti e runner di tutti i livelli. Si partirà sabato 21 ottobre alle 10.00 con la Monza12H , la cycling marathon di 12 ore, per poi continuare domenica 22, con partenza alle 9:00, con la Monza21 , che prevede tre distanze: mezza maratona (21,097 km), 30 km e 10 km . Accanto alle tre gare si correranno anche la 10 km non competitiva e la 5 km “Family Run”.

22 OTTOBRE, MONZA21 | I FAVORITI – Domenica 22 ottobre saranno più di 3000 i runner che prenderanno posto in griglia di partenza. Tre le gare competitive: 30 km, 21,097 km e 10 km. A fianco a queste si correranno anche due non competitive sui 10 km e i 5 km. Partenza per tutte le distanze alle ore 9 di domenica 22 ottobre.

Nella mezza maratona la sfida alla vittoria sembra riguardare tre nomi su tutti: il britannico Edward Mallet farà di tutto per rovinare i piani al marocchino Chakib Hannane, che in realtà le maggiori soddisfazioni se le è tolte in maratona (maratona di Siviglia 2023, 2:30’23”), e a Giampiero Chiocchi (Podistica Leinì.

Tra le donne Arianna Lutteri (Team KM Sport), campionessa italiana di maratona del 2021 e vincitrice della Cangrande Half Marathon 2022 di Verona, dovrà vedersela con Elisabetta Iavarone (Lieto Colle ASD), già al via della Milano21 nel novembre 2019.

Nella 10 km Marco Corti (Zerotrenta Triathlon Brescia) lascia per un week end la triplice disciplina, in cui i migliori risultati li ha ottenuti sulle distanze più lunghe – per tre anni di seguito (dal 2016 al 2018) ha corso l’IRONMAN World Championship, la gara “mito” di Kona-Hawaii –, e metterà in campo muscoli e cuore per stringere quella vittoria e quel podio che non gli sono riusciti, a febbraio di quest’anno, alla Bergamo21, sempre nella 10 km, gara in cui è giunto quarto. Saranno della partita anche Hugo Alarcon (CUS Pro Patria Milano), 3° alla TEN-K di Milano a maggio 2023, Nicola Mostacchetti (Atl. Valle Brembana), che proprio sul tracciato di Monza nel 2022 ha fatto segnare il suo nuovo personale: 31’48, e il giovane Andrea Cervi (Sport Project VCO), classe 2002 e un 31’29”, centrato a Vinovo quest’anno, da migliorare ulteriormente. In campo femminile Sara Ceccolini (ASD Dinamo Sport), protagonista di molte 10 km in tutta Italia, dovrà rispondere, colpo su colpo, a entusiasmo e voglia di primeggiare della diciottenne Corinna Vanni (Sport Project VCO).

Nella 30 km c’è aria di bis e rivincite, con Riccardo Mugnosso (Caivano Runners), vincitore della Monza21 sui 30 km nel 2019 e della Milano21 sui 21 km lo scorso anno, vuole tornare a mettere la sua firma sulla gara, sempre che glielo permettano Marco Moletto (Atletica Saluzzo), campione di corsa in montagna e vertical ma che anche su strada riesce a lasciare la sua impronta, il triatleta Andrea Secchiero (Polisportiva Moving), sesto al MilanoTRI 2023 distanza olimpica, che ultimamente fa girare il motore su maratone, mezze e 10 km, e Federico Bordignon (Assindustria Sport), fresco del 4° posto alla Portogruaro Half Marathon di domenica 15 ottobre.

E di bis si parla anche al femminile, con Monica Cagliani (G.P. I gamber de Cuncuress), che nel 2022 salì sul gradino più alto del podio proprio nella 30 km della Monza21.

MONZA21, ALLA CONQUISTA DEL GUINNESS WORLD RECORD – Osservato speciale della Monza21 sarà sicuramente Luca Pancirolli, presidente del Monza Marathon Team, che tenterà di entrare nel Guinness World Record in modo originale: percorrerà i 21 km della gara vestito da apicoltore, con tuta, copricapo, guanti e stivali. Ad assisterlo saranno amici, compagni di squadra e tutti coloro che, regolarmente iscritti alla gara, vorranno fargli sentire il proprio supporto. La simpatica impresa, oltre tutto, non sarà fine a sé stessa. Il Monza Marathon Team, infatti, cercherà di monetizzare i chilometri corsi dal presidente e dai suoi soci a sostegno del progetto “Sport Therapy”, a favore dei bambini affetti da leucemia in cura presso il Comitato Maria Letizia Verga. Tutti potranno sostenere l’iniziativa con una donazione minima di 25 euro (IBAN IT33M0623020405000040757026 intestato a Monza Marathon Team / causale: cuore da Guinness), ogni sostenitore riceverà una t-shirt tecnica dedicata e potrà correre al fianco dell’“Apicoltore”, sostenendolo nella sfida.

EXPO – La Monza12H e la Monza21 sono eventi da vivere a pieno. E per farlo il consiglio è di raggiungere l’autodromo nella mattina di sabato 21 per godersi pista, box e Area Expo prima che il semaforo diventi verde dando inizio alle sfide. L’area expo sarà infatti aperta da sabato alle 9.00.

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI ANCHE NEL 2024 – Il calendario delle gare del prossimo anno firmate FollowYourPassion è stato già stilato: saranno 14 gli eventi, per diversi dei quali c’è già luogo e data, e come da tradizione continueranno a far nuotare, pedalare e correre atleti di tutti i livelli.

IL CALENDARIO GARE FOLLOWYOURPASSION

3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

4 febbraio – Bergamo21

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

28 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

Coming soon – MilanoTRI

Coming soon – Milano10K

9 giugno – MontBlanc Granfondo

27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

Coming soon – LovereTRI

Ottobre – PeschieraTRI

Ottobre – Monza12H

Ottobre – Monza21

24 novembre – Milano21

