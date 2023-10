Cresce la qualità tecnica, che record la 37^ Wizz Air Venicemarathon

I Fedelissimi (coloro che hanno corso tutte le edizioni) oggi al traguardo della 37^ edizione sono stati: Gianfranco Tagliapietra 4h46'03", Mauro Trevisan 4h25'37", Laudino Mason 5h18'03" .

PREMI SPECIALI - Moltissimi sono quest’anno i premi speciali: il Trofeo Sprint è stato consegnato dal quotidiano Il Gazzettino, media partner, ad Alessio Milano, primo atleta friulano al traguardo della maratona; Trofeo Consorzio del Prosecco Doc è stato assegnato a Abdoullah Bamoussa e Giorgia Bonci, primi due italiani della maratona; il Trofeo Honda è stato consegnato Valentina Carrettin, prima donna veneziana al traguardo della maratona; il Trofeo Vega è stato assegnato a Giacomo Esposito, primo veneto al traguardo della maratona e il Trofeo Porti del Veneto ha premiato i dipendenti più veloci al traguardo: Victoria Bohm e Francesco De Angelis.

LE DICHIARAZIONI - Il vincitore della maratona Solomon Mutai: "Sono felicissimo di aver abbassato di nuovo il record della manifestazione e aver realizzato il mio personal best. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato anche quest'anno e trovo questa gara davvero straordinaria". Alcune note biografiche: Mutai, che proprio oggi ha compiuto 31 anni, vive in Uganda dove si allena con il detentore dei record del mondo dei 5.000 e 10.000 Joshua Kiprui Cheptegei. E' spostato e ha 4 figli: una femmina e tre maschietti.

La vincitrice, Rebbeca Tanui: "E' la prima volta che corro a Venezia e sono felicissima di aver vinto. Attorno al 30° chilometro ho iniziato davvero a fare fatica, ma ho stretto i denti e sono feliccisima di essere arrivata al traguardo". Alcune note biografiche: Rebbeca vive a Iten in Kenya, non è sposata e questa è la sua terza maratona in carriera.

Il primo italiano al traguardo Abdoullah Bamoussa (2h21'00"):"Sono soddisfatto a metà perchè questa è stata la mia prima esperienza in maratona e purtroppo ho corso da solo dal 13° chilometro, perchè la mia lepre è saltata per un problema fisico. Mi sono trovato quindi a correre senza riferimenti per la maggior parte della gara, ma sono soddisfatto di non essermi arreso. Il risultato di oggi mi fa capire che ho ampi margini per migliorarmi".

Il commento del Chief Executive Officer di Wizz Air, title sponsor dell'evento, József Váradi: "Wizz Air è orgogliosa di inaugurare oggi l’ultimo evento di corsa che si aggiunge a quelli che già sponsorizziamo: Venezia è uno dei percorsi podistici più speciali del nostro portfolio. Questo dimostra ancora una volta come i viaggi a basso costo e la corsa abbiano molto in comune: essendo convenienti e facilmente accessibili a tutti, entrambi migliorano la vita delle persone mettendole in movimento e creando nuove esperienze indimenticabili. Wizz Air è sempre stata promotrice di uno stile di vita attivo e sponsorizza eventi di corsa dal 2015. Solo quest'anno 60.000 corridori stanno gareggiando nelle varie competizioni targate WIZZ. Siamo felici di dare il via alla nostra partnership con Venicemarathon, la prima maratona che sponsorizziamo in Italia: qui abbiamo aperto la nostra prima base solo tre anni fa e siamo già diventati la terza compagnia aerea più grande, offrendo agli italiani le tariffe aeree per chilometro più basse. Sono felice di aver visto la comunità veneziana insieme a corridori di tutto il mondo unirsi sotto i colori WIZZ, e sono altrettanto onorato di averne fatto parte anch’io”.