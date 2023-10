T-shirt FINISHER di Acea Run Rome The Marathon 2024, che successo tra i runner

La maglia FINISHER della Run Rome The Marathon 2024 ha il nero e il turchese come colori principali ed è prodotta da Joma sponsor tecnico dell’evento . E’ qualcosa di strepitoso e in poche ore dal lancio ha riscosso grande successo con centinaia di prenotazioni sulla piattaforma Endu dove i maratoneti devono iscriversi alla gara.

Questa è la sintesi di ciò che accade a tutti coloro che faranno loro la t-shirt ‘FINISHER’ dell’Acea Run Rome The Marathon del prossimo 17 marzo. Attenzione, non la t-shirt omaggio per tutti nel pacco gara, bensì qualcosa di ancora più unico, esclusivo, ricercato: la t-shirt finisher . Quasi un’edizione limitata.

Nella parte anteriore della t-shirt spicca la scritta ROME realizzata con parti di mappa della città, per sottolineare l’unione tra il percorso e la città stessa, e ovviamente la scritta FINISHER. Per quanto riguarda il modello, è stato utilizzato un taglio specifico per il running, caratterizzato dal girocollo elastico e dalle maniche raglan per favorire la libertà di movimento. L'obiettivo principale è permettere ai runner di eseguire i loro movimenti con maggiore libertà e comfort.

La t-shirt FINISHER Run Rome The Marathon 2024 è prodotta in poliestere MESH da 90 g., un tessuto che si caratterizza per la sua elevata elasticità, resistenza, leggerezza e traspirabilità. L'intero capo è dotato della tecnologia MICRO-MESH SYSTEM, che aiuta a regolare il calore corporeo grazie alla rapida evaporazione del sudore, oltre a limitare la comparsa di cattivi odori.

Le cuciture piatte, di tipo FLATLOCK, e la scelta di inserire i loghi direttamente nell’impianto di stampa con tecnica in sublimatico, sono dettagli che contribuiscono ad evitare qualsiasi tipo di sfregamento sulla pelle. Tutti i dettagli sono infatti stati studiati per una maggiore libertà di movimento, elasticità e maggior comfort dell’atleta.