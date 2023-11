Quante stelle alla Corsa dei Santi: Sara Simeoni, Rosolino, Fiona May e Danielle Madam. Vinconi Riva e Palmero

ROMA - Più di 3500 partecipanti sulle strade di Roma nella 15esima edizione della Corsa dei Santi - sponsored by Melinda, la gara con partenza e arrivo a ridosso di piazza San Pietro per sostenere i progetti solidali dei salesiani in Guinea. Sul tracciato affascinante quanto impegnativo, con diversi saliscendi e le differenti pavimentazioni del centro storico della Capitale, al maschile il successo è andato al 22enne romano Federico Riva (Fiamme Gialle) che ha tagliato il traguardo in 28:38 al termine dei 9,561 chilometri.

“È stata una gara spettacolare - le parole di Riva - perché correre su questo palcoscenico per me che sono romano è qualcosa di speciale. Poi è anche uscito un tempo che dà fiducia per i miei impegni del 2024, un anno con tanti appuntamenti importanti”.

Secondo posto per Stefano La Rosa (Carabinieri, 28:46), terzo per il marocchino Abdessamad El Yaagoubi (Bitonto Runners, 29:15).

Nella prova femminile, vittoria della 24enne Elisa Palmero (Esercito) che ha corso tutta la gara in solitaria chiudendo in 32:28. “Ho faticato un po’ nella prima parte se si considera che Roma è tutto un saliscendi - ha detto la piemontese - ma il tracciato è qualcosa di straordinario in quanto a bellezza. Era la prima volta che partecipavo e sono molto felice di aver vinto e del crono che ho fatto”. Alle sue spalle Grazia Razzano (Caivano Runners, 36:06) e la svedese Hanna Bergström (37:29).

Dopo lo start in via della Conciliazione, la gara ha avuto come scenario le meraviglie della Città Eterna, dal Colosseo a via dei Fori Imperiali, e i runners provenienti da tutta Italia e da altre 47 nazioni hanno dato vita ad una vera e propria festa di sport.

Per sostenere l’iniziativa, sulla linea di partenza, tre testimonial d’eccezione: Sara Simeoni, Fiona May e Danielle Madam. In gara, col pettorale numero 1, anche l’olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino che è arrivato in 39:38 (206° in classifica) nell’evento organizzato da Acsi Italia Atletica e promosso da Missioni Don Bosco, a cui stavolta si è aggiunta una prova non competitiva di 3 chilometri.

Alla corsa quest’anno è abbinato un progetto a Kakan, in Guinea, dove i salesiani vogliono utilizzare lo sport come veicolo educativo attraverso la costruzione di un centro polifunzionale che sarà utilizzato per promuovere lo sviluppo dei giovani. L’iniziativa che fornirà ai 640 beneficiari un luogo sicuro e stimolante per crescere, sostenendo l’inclusione sociale e la coesione. È possibile contribuire inviando un sms al numero 45594 fino al 5 novembre.