I numeri, quanti sono gli italiani al via della New York Marathon

Ci siamo, ancora una volta, la 52esima per l’esattezza. New York City Marathon, non la madre di tutte le maratone, per definire questo dovremmo scomodare Boston Marathon con le sue infinite 128 edizioni che verranno festeggiate il prossimo lunedì 15 aprile 2024, oppure maratona di Atene con i suoi fasti e leggende antiche che aleggiano nell’aria in quel percorso di Filippide da Maratona ad Atene.

Ma torniamo a New York, al suo blasone, al suo essere la BIG APPLE, la maratona senz’altro più conosciuta al mondo, la più attesa e iconica. Oltre 50mila persone al via proveniente da ogni angolo della Terra, campioni e campionissimi al via, 5 vittorie italiane con la formazione: il vicentino Pizzolato due volte, il bresciano Gianni Poli, il pugliese Giacomo Leone e la romanissima Franca Fiacconi.

Sì, abbiamo reso grande New York City Marathon con i successi ma anche nei numeri partecipativi, quest’anno saranno 2368 i partecipanti italiani, come sempre e forse per sempre la nazione con più partecipanti, Stati Uniti esclusi, s’intende. In calo senz’altro rispetto agli oltre 3mila (3500 nel 2011) del decennio scorso ma superiore ai 2222 dell’anno passato. Crisi economica, covid e le tante gare anche italiane hanno abbassato la quota degli ‘italiani d’America’.

Il pettorale alla New York Marathon costa oltre 500 euro, ma per correre la grande maratona bisogna esclusivamente passare attraverso una delle poche agenzie viaggi convenzionate e abilitate e acquistare il pacchetto completo di aereo e hotel, per una spesa che facilmente per 4-5 giorni si aggira sui 2500 euro a persona. New York Marathon è un bellissimo sogno ma non è per tutti.

Gara donne che prenderà il via alle 14.40 italiane, gli uomini start fissato alle 15.05 e poi via al bagno di folla con ben 5 wave, sì le onde di partenza, che protrarranno le varie partenze fino all’ultima prevista alle italiche 17.30.

TV – Ben due le dirette tv in Italia per seguire la gara: Rai Sport e Eurosport, entrambe con collegamento alle 14.40. Dalle 16 RaiSport cederà la linea al più ampio pubblico di Rai2, mentre Eurosport si affiderà al Canale 1 fino alle 17.15. Streaming su RaiPlay e Discovery+