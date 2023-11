C'è l'azzurro Iliass Aouani tra i top runner di New York City Marathon

Una gara che è nella storia grazie al suo percorso che attraversa tutti e cinque i distretti di New York. Start dal casello autostradale prima del Ponte Giovanni da Verrazzano che si trova a Staten Island , poi dopo il via con le 5 onde di partenza gli atleti si divideranno in 3 diversi percorsi per poi ritrovarsi e riunirsi intorno al 13km in Flatbush Avenue .

Spettacolare ma di certo poco piacevole per i runner che devono affrontarlo il Quennsboro Bridge al 25km, successivamente si andrà verso il Bronx ed infine il mitico Central Park. Un percorso senz’altro molto filante, non tante curve, ma non completamente piatto, in assoluto non molto veloce.

TOP RUNNER – In queste settimane sono state diverse le variazioni del cast degli élite runner ingaggiati per la New York Marathon. Hanno dato forfait Evans Chebet, vincitore del 2022, e l'ex primatista mondiale di mezza maratona Geoffrey Kamworor, mentre si è inserito Tamirat Tola, oro mondiale a Eugene 2022che vanta un buon 2h03'39" fatto ad Amsterdam 2021 e diventa il favorito numero uno. Un cast in assoluto non eccezionale, sicuramente due gradini sotto rispetto a Berlino, Londra, Chicago e qualche altra blasonata grande maratona. Uscito dalla lista anche Mosinet Geremew due volte vice campione del mondo.

Per l’Italia in gara l’azzurro e primatista italiano Iliass Aouani e l’esordiente Alberto Mondazzi.

Tra le donne c’è la conferma di Brigid Kosgei, ex primatista mondiale di maratona e di Letesenbet Gidey, etiope da 2h16'49’, così come la campionessa olimpica e doppio oro mondiale sui 21,097km Peres Jepchirchir (2h17'16").

Di seguito l'elenco completo dei top runners della New York City Marathon 2023:

Atleta Personal Best

Tamirat Tola 2:03.39

Shura Kitata 2:04:49

Abdi Nageeye 2:04:56

Amedework Walelegn 2:05.27

Cam Levins 2:05:36

Maru Teferi 2:06:43

Koen Naert 2:06:56

Iliass Aouani 2:07:16

Albert Korir 2:08:01

Zouhair Talbi 2:08:35

Hendrik Pfeiffer 2:08:48

Yenew Alamirew Getahun 2:08:56

Jemal Yimer 2:08:58

Elkanah Kibet 2:09:07

Futsum Zienasellassie 2:09:40

Erenjia Jia 2:09.54

Nathan Martin 2:10:45

Reed Fischer 2:10:54

Tyler McCandless 2:12:28

John Raneri 2:12:33

Joe Whelan 2:13:39

Sydney Gidabuday 2:14:48

Will Nation 2:15:12

Ryan Root 2:15:22

Ashenafi Ketema Birhana 2:15:27

Thomas Slattery 2:15:32

Andreas Myhre Sjurseth 2:16:05

Wesley Robinson 2:16:08

Garret Lee 2:16:57

Andrew Butchart Debutto

Edward Cheserek Debutto

Alberto Mondazzi Debutto

DONNE

Atleta Personal Best

Brigid Kosgei 2:14:04

Letesenbet Gidey 2:16:49

Peres Jepchirchir 2:17:16

Edna Kiplagat 2:19:50

Mary Ngugi-Cooper 2:20:22

Viola Cheptoo 2:22:44

Hellen Obiri 2:21:38

Sharon Lokedi 2:23:23

Kellyn Taylor 2:24:29

Fantu Jifar 2:25:45

Molly Huddle 2:26:33

Solange Jesus 2:28:15

Sydney Devore 2:31:08

Marie-Ange Brumelot 2:33:19

Meriah Earle 2:34:19

Joanna Reyes 2:36:23