Domenica dalle 8.30 la Rome-21k, inaugurato il villaggio Expo

ROMA - Con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza dell’organizzatore Gianluca Calfapietra e del Direttore delle Relazioni Esterne di Ford Italia Marco Alù Saffi, è stato inaugurato il Villaggio della decima edizione della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, allestito nell’area adiacente l’Auditorium Parco della Musica, dove gli oltre 4000 iscritti alla mezza maratona e alla 10 km potranno ritirare il proprio pettorale. L’attesa manifestazione prenderà il via domenica 19 alle 8.30 per 21km, mentre alle 9.10 prenderanno il via i partecipanti alla 10 km e alla 10 km Fun (aperta a tutti). La linea di partenza ed arrivo di entrambe le prove sarà in Viale della XVII Olimpiade.

“E’ giusto sottolineare che è il secondo anno che ci affianchiamo a questa mezza maratona perché ci sono molte similitudini con quello che è il nostro percorso, quello di elettrificazione dell’automobile che ha che fare con la natura, con il viverla ed esplorarla – le parole di Marco Alù Saffi durante l’inaugurazione del Villaggio -. La Mustang Mach-E, vettura ufficiale di questo evento, sarà ancora una volta la macchina apripista domenica, ma quest’anno abbiamo aggiunto un’anteprima assoluta per l’Italia, esponendo per la prima volta il nuovo Explorer, il nostro suv che uscirà il prossimo anno. Questo è un percorso che sembra fatto apposta, perché il 19 sarà domenica ecologica a Roma, quindi ci saranno i runners che sono sensibili ai temi ambientali e le nostre macchine elettriche per un connubio direi perfetto”.

ATLETI DI SPICCO PER LA GARA COMPETITIVA - Di particolare spessore la gara di mezza maratona, sia al maschile che al femminile. La sfida tra Kenya e Burundi sarà il Leitmotiv della competizione.

In campo maschile, favoriti della vigilia sono il giovane burundiano Leonce Bukuru (Cosenza K42) che si presenta con un personal best di 1:02.56 e il 29enne keniano Mikwia Patrick Mutunga (Potenza Picena), capace di un p.b di 1.02:13 stabilito alla mezza di Berkane, in Marocco.

In campo femminile, invece, ci sarà la sfida tra la 26enne burundiana Cavaline Nahimana (Libertas Unicusano Livorno), forte di un p.b. di 1.11:33 stabilito lo scorso anno a Bucarest, e la 30enne keniana Emily Cheroben (Atletica Castello) che ha un personale di 1:15.32 stabilito un mese fa alla mezza maratona di Telese.

AL VIA ANCHE MASSIMILIANO ROSOLINO - Fra i tanti runners che saranno al via anche il Campione Olimpico di nuoto a Sydney 2000, Massimiliano Rosolino, poliedrico atleta, diventato oggi personaggio televisivo grazie alla partecipazione a numerose trasmissioni, protagonista di Ballando con le Stelle, ed Ambassador di Sport e Salute, che da qualche tempo ha scoperto la passione per il running.

ROME 10KFUN - Parallelamente alle due gare competitive si svolgerà anche la Rome 10km F aperta a tutti, amanti della corsa, della camminata sportiva (Fit e Nordic Walking), famiglie. Particolarmente nutrito sarà il gruppo di RomaCammina che porterà sulle strade della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, un grande numero di amanti e praticanti della disciplina del nordic walking.

CHARITY PROGRAM ER LA FONDAZIONE VERONESI-AL VIA LE PINK AMBASSADOR - Nel contesto della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E anche la gara riservata alle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi che sarà valida come tappa finale e conclusiva dell’edizione 2023. Alla prova è prevista la partecipazione di numerose donne che hanno affrontato e superato un tumore femminile (seno, utero, ovaie) e che si allenano regolarmente nell’ambito del Progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi. La Fondazione avrà un suo stand all’interno del Villaggio della Rome 21 k dove, oltre a parlare di prevenzione, ci sarà la possibilità di contribuire alla raccolta fondi per a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili. Per chi volesse contribuire può informarsi e donare al seguente link: https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/barbara-buonomo-pink-ambassador-2/#DonaConMe.