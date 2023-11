Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, dove fioccano i personal best in dicembre

REGGIO EMILIA - Quest’anno si finisce in bellezza. Ritorna con grandi numeri e tre distanze la storica Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore firmata Tricolore Sport Marathon. Appuntamento a Piazza della Vittoria (e il nome già la dice lunga!) il 10 dicembre. Oramai arrivata alla 27esima edizione, la manifestazione è un grande richiamo per tutti i runner, sia per i professionisti che per gli amatori che arrivano da tutta Italia. Senz’altro una delle maratone più attese, un grande classico del panorama podistico italiano.

Ma già dall’edizione 2022 c’è di più e lo spazio per correre a Reggio Emilia è aumentato. Oltre alla 42,195 mt competitiva, si può partecipare alla 10 miglia a Reggio Emilia, non una semplice non competitiva, ma una corsa goliardica a tema. Dopo il successo della scorsa edizione dedicata ai supereroi, quest'anno si propone il tema “favole”, ovvero tutti partecipanti sono invitati a interpretare i personaggi o le ambientazioni della propria favola preferita, senza naturalmente nessun obbligo di sorta. Ma non solo, per tutti, ma proprio tutti c’è la Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0, 4 km di camminata o corsa per sostenere dieci associazioni del territorio e tagliare così il traguardo della solidarietà.

I percorsi sono come sempre suggestivi: la partenza e l’arrivo saranno in Piazza della Vittoria. Per la maratona competitiva i primi km si correranno nei viali cittadini ma poi ci si dirigerà verso la periferia e le colline con un dislivello massimo su tutto il percorso 100 mt. Per la 10 miglia si percorrono i primi e gli ultimi km della maratona. La grande magia è che alla Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore centinaia di runner firmano il personal best sui 42,195km.

Ad aspettare tutti i finisher, la splendida medaglia che riporta in effigie le opere di Calatrava e i ponti che si incontrano passando dall’autostrada e che identificano immediatamente l’uscita reggiana. La forma si incastra perfettamente accanto alla medaglia del 2022, proseguendo l’ideale skyline della città del Tricolore. La medaglia della 10 Miglia sarà ugualmente bellissima, in versione più piccola silver.

