Boom di partecipanti, vincono Simon Kibet Loitanyang e Claudia Pinna la PAN CagliariRespira

Complice anche il clima cagliaritano che, nonostante il maestrale fortissimo in tutta la città, ha potuto regalare agli atleti una bella giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

VINCITORI – Nessuna sorpresa e un commento comune: “correre a Cagliari ha sempre il suo fascino ma questo maestrale ha reso tutto davvero difficile”. La mezza maratona è stata vinta da Simon Kibet Loitanyang (U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA) in 1:07:43, sempre in testa fin dalle battute iniziali.

Dopo la vittoria del 2021, riconferma il secondo posto del 2022 Khalid Jbari (ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA) con un tempo di 1:10:29. Un terzo posto combattuto che per oltre metà percorso ha visto il confronto tra Said Boudalia e Ismail El Haissoufi (ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO): è stato quest’ultimo ad avere la meglio in 1:11:37.