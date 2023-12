Eurocross, parla il ct La Torre: "Crippa dovrà essere il solito leone"

“Restiamo sempre con i piedi ‘nel fango’, più che per terra, in questo caso. Ma dobbiamo andare a Bruxelles per provare a essere protagonisti”. È un 8 dicembre di partenza per i 42 azzurri che domenica saranno impegnati agli Europei di cross della capitale belga, dodici mesi dopo l’edizione casalinga di Venaria Reale: “Sarebbe un bel segnale riuscire a dare continuità ai risultati dello scorso anno, con una squadra per certi versi rinnovata - le parole del direttore tecnico Antonio La Torre - Dobbiamo essere in grado di dare del ‘tu’ alla competizione, con un atteggiamento propositivo da parte di tutti. Abbiamo due punte, Yeman Crippa e Nadia Battocletti, ma anche una staffetta nuova al 50% e tanta curiosità per le prove di squadra”.

Gli azzurri andranno alla scoperta del percorso di gara nella mattinata di sabato, nel consueto briefing della vigilia, per cominciare a prendere le misure con i saliscendi del parco di Laeken, al nord di Bruxelles, non lontano dallo stadio che fu Heysel, oggi Re Baldovino, tempio del Memorial Van Damme. Il sabato proseguirà con la riunione di squadra, alla presenza del presidente FIDAL Stefano Mei, e con l’attesa, la concentrazione, la cura degli ultimi dettagli prima della giornata clou, al via domenica alle 12.25 con le gare giovanili. Staffetta mista alle 13.10, donne alle 14.35, uomini alle 15.15, ecco alcuni dei momenti chiave. “Crippa dovrà essere il solito leone generoso - continua il DT La Torre - senza però far diventare la vittoria un’ossessione. Nel cross, tolto il ritiro di Dublino, è sempre stato lì davanti, sempre protagonista. Per Nadia, può essere un ulteriore passaggio verso l’affermazione definitiva come atleta di classe internazionale alta. Sono curioso anche di vedere come si comporteranno Pasquale Selvarolo e Valentina Gemetto, entrambi in ottima condizione nelle recenti uscite. Come tutti gli altri, saranno importanti per un risultato di squadra che farebbe bene a tutto il movimento della campestre. E con le donne, per la prima volta possiamo essere competitivi a livello assoluto”.

Un ampio gruppo azzurro si è avvicinato agli EuroCross con il raduno di Tirrenia della scorsa settimana. “Li ho trovati motivati, entusiasti, pronti alla sfida - le parole del responsabile del settore endurance Federico Leporati -. Indubbiamente l’ingresso di atlete come Battocletti e Anna Arnaudo nella squadra assoluta ha alzato il livello di competitività. Tra gli uomini mi piace sottolineare la disponibilità dimostrata da Iliass Aouani dopo la maratona di New York. E con la staffetta, quest’anno dovremo rimescolare le carte considerato che, da regolamento, la prima frazione sarà di una donna e non di un uomo: abbiamo le idee chiare. Pensiamo anche al futuro e quindi Bruxelles sarà una trasferta importante per i più giovani: tra le U23 abbiamo atlete come Sara Nestola e Aurora Bado che hanno già vinto medaglie, tra gli U20 anche tanti allievi che possono fare esperienza”.

TV E STREAMING - Una sintesi degli Europei di cross di Bruxelles sarà trasmessa in differita tv domenica 10 dicembre su RaiSport alle 19.15. Diretta streaming su www.allathletics.tv.

EUROPEI DI CROSS | LE SCHEDE DEGLI ATLETI AZZURRI (PDF)

IL PROGRAMMA ORARIO

12.25 - U20 donne (5 km)

12.50 - U20 uomini (5 km)

13.10 - Staffetta mista (4 x 1,5 km)

13.35 - U23 donne (6 km)

14.05 - U23 uomini (6 km)

14.35 - Assoluto Donne (9 km)

15.15 - Assoluto Uomini (9 km)