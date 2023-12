In 2600 al via per Maratona di Pisa. Si arriva sotto la Torre che compie 850 anni

XXIV Maratona di Pisa è organizzata da 1063 SSDARL ed è stata presentata oggi in Comune di Pisa alla presenza delle massime autorità cittadine. Prosegue la tradizione della Maratona di Pisa di rappresentare un sinonimo di sport e cultura, corsa e arte, nell’intento di fare della pratica sportiva una leva importante per dare risalto all’immenso patrimonio culturale del territorio. L’evento si svolgerà celebrando gli 850 anni dalla posa del primo cerchio di pietre della Torre Pendente, avvenuta il 9 agosto del 1173.

Frida Scarpa, Assessore Sport e impianti sportivi - Politiche giovanili - Sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri -Rapporti con le istituzioni universitarie: “Ringrazio gli organizzatori della Maratona di Pisa perché questo evento ci riempie di orgoglio essendo una vetrina per la città e per aver saputo superare problematiche come cantieri cittadini ed il maltempo che ha afflitto il nostro litorale. Siamo grati per il loro impegno che porterà a Pisa oltre 2700 atleti, e tra questi anche atleti di alto livello tecnico, coinvolgendo le strutture ricettive e creando ricadute economiche positive sull’intero territorio. Tengo a sottolineare un altro obiettivo raggiunto, l’intero percorso di maratona è cardioprotetto grazie alla presenza di defibrillatori, un segnale di grande attenzione per gli atleti e per la buona riuscita dell’evento. Un percorso veloce da affrontare con grande testa, in bocca al lupo a tutti.”

Sergio Costanzo, Vicepresidente 1063 AD: “Siamo soddisfatti dei numeri raggiunti, ancora una volta una ricca quota rosa e record di stranieri, il 30% proviene da 79 nazioni estere, quest’ultimo un segnale che il nostro evento è apprezzato in tutto il mondo, un elemento che ha forte impatto sull’economia del territorio. Come sempre, abbiamo creato un trait d’union tra la componente sportiva della manifestazione ed il patrimonio culturale di Pisa, da qui T-shirt e medaglia che effigiano la Torre Pendente della quale ricorre l’850esimo anniversario dalla posa della prima pietra. Ringrazio partner ed istituzioni che hanno collaborato all’organizzazione di questo evento dove c’è spazio anche per tanta solidarietà e festa, non resta che partecipare e viverla in diretta.”

CHI VIENE A PISA - Si sfideranno 2700 atleti, un incremento del 30% rispetto al 2022, importante sottolineare la presenza femminile attestata al 28%, la più alta d’Italia, che sale al 36% se consideriamo i soli atleti stranieri. Per i partecipanti esteri si è battuto il record di partecipazione con oltre 1000 presenze, ovvero il 38% degli iscritti. Altro record per le nazioni rappresentate, gli atleti infatti provengono da 79 paesi diversi oltre che, ovviamente, dall’Italia. A ben pensare, a Pisa, saranno presenti coi loro atleti, quasi la metà di tutti gli stati del Pianeta. Folta la rappresentativa inglese con 190 runners, seguiti a ruota da francesi e tedeschi. In crescita le rappresentanze di Olanda, Polonia, Malta, Ungheria e Spagna. Numeri importanti anche per Stati Uniti, Repubblica Ceca, Cina e Giappone. Doverosa menzione anche per quegli stati che concorrono con un solo, ma motivato atleta, come Indonesia, Azerbaijan, Iraq, Islanda, Mauricius, Perù, Singapore e Tailandia.

DA PISA A REGGIO CALABRIA – Sarà una maratona lunga oltre mille km quella organizzata insieme all’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria, grazie all’impegno del Prof. Adriano Sudano, di concerto con il Comitato Organizzatore della Maratona di Pisa. Una volontà nata dall’esigenza del Prof. Sudano di creare un’occasione di aggregazione con un grande evento per trasmettere i valori dello sport sin dalla giovane età. Sabato 16 dicembre dalle ore 9.00, studenti e personale docente indosseranno T-shirt e pettorale ufficiale di gara e trasferiranno la Maratona di Pisa lungo “Il più bel km d’Italia” partecipando alla 4 miglia.

MEDAGLIA e T-SHIRT – Anche quest’anno, le medaglie dei finisher sono prodotte dalla ditta PAZZAGLIA di Pisa, un valore aggiunto alla manifestazione. Il bozzetto, un unicum, è stato creato seguendo l'ispirazione data dal compleanno della Torre. La medaglia rappresenta un'antica pergamena su cui è rappresentato in rilievo 3D il progetto del celebre Campanile. A tutti i runner sarà consegnata la T-shirt che celebra l’850° della fondazione della Torre di Pisa e nel pacco gara si troveranno sorprese grazie alla collaborazione di vari Partner.

I PACER - Angeli della corsa armati di sorriso, sono i pace-maker, runner come tanti ma con quella straordinaria voglia di condividere emozioni e sudore in allegria, pronti a farsi carico della fatica di altri runner per raggiungere il traguardo in un tempo prefissato mantenendo un passo costante. Palloncini e canotta personalizzata, saranno 15 i pacer che guideranno gli atleti della Pisanina Mezza Maratona al traguardo in 1h24’00”, poi ad intervalli di 5’ a partire da 1h30’00” fino alle 2h00” e per finire 2h15”. Per la maratona, 33 pacer provenienti da tutta Italia ma anche da paesi stranieri, aiuteranno i runner a tagliare il traguardo ad intervalli di 15’ a partire da 3h00’00” e fino a 5h00’00”. Un lavoro di squadra coordinato da Federica Romano per la mezza maratona, da Marco Bonamigo e Marco Mannucci per la maratona.

I PARTNER - Quest'anno NAMEDSPORT> azienda leader mondiale nella nutrizione sportiva ha voluto essere presente a supporto dei runners convenuti a Pisa.

Significative le parole dell’AD Alessio Romitelli: “Siamo molto entusiasti di concludere il 2023 con la 24^ edizione della Maratona di Pisa: sarà sicuramente una bellissima occasione in cui passione per lo sport, sana competizione e divertimento daranno vita ad uno spettacolo unico per i 2mila600 partecipanti. Come Nutrition Partner della manifestazione, NAMEDSPORT> si pone ancora una volta l’obiettivo di diffondere sempre di più la cultura dell’integrazione sportiva. Proprio per questo abbiamo lavorato con gli organizzatori per fornire a tutti i partecipanti una strategia nutrizionale studiata appositamente dai nostri esperti per l’occasione. In bocca al lupo a tutti i runners!”

NAMEDSPORT> sarà al fianco degli atleti della XXIV Maratona di Pisa per supportarli durante la gara attraverso i prodotti studiati per la nutrizione specifica degli sport di endurance ma anche dopo, grazie a voucher promozionali.

COOP FI - Fondamentali ai fini dello svolgimento i generi di sussistenza forniti ai ristori grazie all’impegno di COOP. “Siamo molto felici di sostenere anche quest’anno la Maratona di Pisa con i prodotti offerti ai punti ristoro lungo il percorso della corsa. Invitiamo i nostri soci e clienti a partecipare a questo importante appuntamento per sportivi e famiglie, che coniuga sport, benessere, socialità e solidarietà: una vera festa cittadina che risponde bene al nostro impegno di valorizzazione del territorio”, fanno sapere da Unicoop Firenze.

LE ISTITUZIONI - La Maratona di Pisa è patrocinata dalle istituzioni regionali, provinciali e cittadine. L'obiettivo comune è quello di proporre un momento sportivo e aggregativo, linfa anche economica per le attività cittadine.

L’AOUP si è fatta parte attiva, concedendo gli spazi dello storico Cortile degli Spedalinghi per l’organizzazione dell’Expo e favorendo l’accesso alla manifestazione a tutti i dipendenti. Un piccolo ma significativo esempio di come porre in essere le politiche di Sport e Prevenzione.

SOLIDARIETA’ – A Pisa così come nelle città più importanti del mondo, Maratona da sempre fa sinonimo con solidarietà. Nel 2023 si amplia l’impegno della società organizzatrice nei confronti dei più deboli. La solidarietà degli atleti che partecipano alla XXIV Maratona di Pisa può essere rivolta a diversi progetti quali Progetto Homeless, Rare Partners, Mondobimbi, Club Scherma di Ciolo e il progetto dell’APS La Tartaruga che cura il recupero e la prevenzione del Parkinson.

Progetto Homeless - Varie persone senza dimora ospiti della struttura di “Progetto Homeless” di via Conte Fazio coadiuvati dagli operatori, saranno coinvolti nell’organizzazione della Maratona di Pisa. Dalle 6 del mattino fino alle 16 del pomeriggio di domenica, si alterneranno nel presidio intorno al perimetro della struttura di Progetto Homeless di via Conte Fazio: si occuperanno della sistemazione delle transenne, della gestione del traffico e daranno agli atleti indicazioni sul percorso.

Rare Partners – E’ una realtà no profit impegnata nel settore delle malattie rare. Run4Usher è il titolo del progetto che sostiene la ricerca per la Sindrome di Usher, una malattia genetica che causa sordità alla nascita, associata a retinite pigmentosa che progredisce fino a portare nella maggior parte dei casi alla completa cecità in pochi decenni di vita.

Mondobimbi - Sostiene in Madagascar il progetto a Tulear “Villaggio Scolastico AFAKA”.

Afaka in lingua malgascia vuol dire libero. Siamo convinti che solo crescendo nella libertà si possa creare un mondo nuovo. L’associazione opera con adozioni a distanza e in loco con progetti di istruzione.

Club Scherma di Ciolo - Il Club Scherma Di Ciolo nasce e si struttura a Pisa grazie ad Antonio primo grande Maestro. Ha formato e avviato a successi olimpici e mondiali decine di atleti. Maratona di Pisa collabora e sostiene il progetto della scherma paralimpica.

APS La Tartaruga. Nel Parkinson, fin dal primo esordio, sono raccomandati interventi mirati di tipo sportivo, ludico e di socializzazione per il mantenimento delle funzionalità presenti e della qualità della vita. Il Comitato Organizzatore della Maratona di Pisa ha sostenuto un progetto di formazione di operatori dell’Associazione Tartaruga per consentire l’acquisizione del brevetto di istruttore di Nordic Walking.

Significative le parole della Coordinatrice Motoria Ornella Nicolosi: “Siamo felici di collaborare con Maratona di Pisa portando all' attenzione del mondo sportivo il progetto di APS La Tartaruga "Parkinson tra benessere, socialità, natura e attività terapeutiche", che evidenzia come il Parkinson si combatte anche con lo sport.” Sulla linea di partenza della 4 miglia, gli atleti di Pisa saranno schierati insieme agli amici atleti dell’Associazione Parkinson& Sport provenienti da varie parti d’Italia, capitanati dal Presidente Stefano Ghidotti.

Da segnalare che in gara saranno presenti anche atleti con diverse abilità e tre ragazze non vedenti. 1063AD intende portare avanti il progetto di maratona totalmente inclusiva. A piccoli passi, si è già costruito molto.

ARTE E CULTURA - La Maratona di Pisa è da sempre sinonimo di sport e cultura, corsa e arte, nell’intento di fare della pratica sportiva una leva importante per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio. È in quest’ottica che la Maratona di Pisa ha creato sul proprio sito un’apposita sezione per agevolare la prenotazione a tutto il sistema Museale pisano Antiche Navi e Opera del Duomo, in primis.