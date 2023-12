Unisce Pisa e Reggio Calabria, la maratona lunga più di mille chilometri

PISA – C’è un countdown anticipato per la XXIV Maratona di Pisa , evento organizzato per domenica 17 dicembre da 1063 SSDARL su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal che prevede tre distanze: maratona 42,195km, Pisanina Mezza Maratona 21,097km e 4 Miglia Family Run . La manifestazione va in trasferta anticipata a Reggio Calabria, grazie alla partecipazione alla 4 miglia degli alunni della quinta elementare e delle tre classi medie dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli.

Un’organizzazione nata da una scintilla, l’amore per il podismo del quale il Prof. Sudano ha potuto apprezzare la capacità di trasformarsi in uno sport di squadra, di trasmettere alti valori di etica, di permettere a ciascuno di misurarsi con un impegno che, se ottemperato, porta ad un grandissimo risultato, la soddisfazione personale. “Vorrei che questa esperienza fosse un faro nella notte per tutti i ragazzi, che possano apprendere i sani valori della competizione, dell’etica sportiva, del migliorare sé stessi attraverso il proprio impegno. In passato ho praticato altri sport, ma quando mi sono avvicinato all’atletica ho scoperto un mondo ricco di insegnamenti, vivo, solidale, fatto di sacrifici, un insieme di valori ad altissimo potenziale , specialmente per i ragazzi in crescita” ha detto il Prof. Sudano.

IL PROGETTO – E’ stata un’idea del Prof. di Scienze Motorie dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria Adriano Sudano ad accorciare le distanze e portare la maratona di Pisa lungo “Il più bel km d’Italia”. “Ho contattato gli organizzatori della Maratona di Pisa, Sergio e Simone, che hanno subito manifestato grande entusiasmo per il mio progetto di far partecipare alla 4 miglia alunni, genitori e personale docente dell’istituto San Vincenzo. La naturalezza con cui abbiamo intrecciato questo rapporto mi ha confermato che il mondo della corsa è straordinariamente ricco di valori ” – ha detto il Prof. Sudano.

Sabato 16 dicembre dalle ore 9.00, circa 40 tra alunni, docenti e genitori si sfideranno sulla distanza di 4 miglia al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria. “Con le festività natalizie in arrivo, sarebbe stato piuttosto complesso organizzare una trasferta, per questo abbiamo chiesto agli organizzatori di Maratona di Pisa di partecipare a distanza. Abbiamo già ricevuto le t-shirt ufficiali di gara ed i pettorali, siamo emozionatissimi, anche perché saremo apripista di questo evento. Sarà poi il nostro distaccamento anche a chiudere la manifestazione, gli organizzatori hanno pensato ad una premiazione ad hoc per tutti gli alunni, non posso che ringraziarli per tanta sensibilità, non poteva essere più perfetto di così”, ha commentato il Prof. Sudano.

Non solo sport, Pisa a 360° grazie alla coordinazione con il personale docente di tutto l’istituto. “Per scoprire Pisa e sentirla più vicina, mi sono coordinato con i docenti di storia e arte in modo che i ragazzi apprendessero il patrimonio artistico della città e possano immaginare di trovarsi sotto lo sguardo della Torre Pendente. E’ stato un lavoro di squadra che mi ha convinto che quello che ruota intorno a questo sport abbia, appunto, la potenzialità di integrare il singolo in un gruppo. Voglio dunque ringraziare l’istituto scolastico per aver concesso, condiviso e sostenuto questa iniziativa”, ha aggiunto il Prof. Sudano.

Appuntamento, dunque, a sabato 16 dicembre, al Campo Penna di Reggio Calabria per il primo start della Maratona di Pisa.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.maratonadipisa. com/ attraverso il portale ENDU fino alle 23:59 del 14 dicembre 2023.