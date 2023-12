Festa e corsa per 200 runner al Pincio, iniziati i Get Ready di Acea Run Rome The Marathon

ROMA – Alla Terrazza del Pincio questa mattina era prevista una festa in formato ‘running’ e così è stata. Un vero raduno per gli amanti della corsa, della camminata e del benessere che hanno partecipato al primo Get Ready, l’allentamento di gruppo per prepararsi alla Acea Run Rome The Marathon, la staffetta solidale Acea Run4Rome e la più semplice stracittadina Fun Run che si correranno domenica 17 marzo 2024.

E’ scattato il conto alla rovescia, tre mesi per allenarsi, per preparare muscoli e mente e per coltivare sogni di gloria di tagliare il traguardo di maratona dopo 42,195km. Le strade di tutta Roma saranno invase da decine di migliaia di maratoneti provenienti da tutto il mondo, partenza e arrivo sarà dai Fori Imperiali, proprio sotto al Colosseo.

Tra i tanti runner presente anche la mitica Franca Fiacconi, campionessa di qualche decennio fa, capace di vincere tante gare e tante maratone, di vestire la maglia azzurra e rappresentare più volte l’Italia nonché vincere, nel 1998, sia la maratona di Roma, nella sua città, davanti al suo pubblico, che la maratona di New York in novembre.

Correre in compagnia è decisamente più facile e soprattutto molto più divertente, perché i Get Ready sono innanzitutto una festa per i runner romani ma non solo, musica, abbracci, sorrisi, distribuzione di gadget. I Get Ready sono training gratuiti e aperti a tutti, per partecipare nelle prossime date programmate è solo necessaria una registrazione sul sito ufficiale della maratona.

Ognuno ha corso con il proprio ritmo, dai più performanti e allenati fino ai gruppi di cammino-Fit Walking, nessuno è rimasto indietro anche grazie al prezioso aiuto dei pacer ufficiali che saranno anch’essi in gara a marzo all’Acea Run Rome The Marathon.

L’ACQUA – Acea Run Rome The Marathon 2024 vuole lanciare un messaggio importante a tutti i runner e non solo. La parola è una sola: ACQUA. Il significato è VITA. Perché l’uomo è al 70% fatto di acqua, perché i runner per la loro maratona o corsa quotidiana hanno costante bisogno di acqua per dissetarsi, idratarsi correttamente e termoregolarsi.

La città di Roma ha un grande vantaggio che come sempre arriva dalla storia: i ‘nasoni’, ovvero le iconiche fontane in ghisa istituite nel 1874, sono ben 2500 in tutta la città.

Nei percorsi degli allenamenti Get Ready si troveranno spesso le fontane pubbliche e i partecipanti grazie all’intervento di nutrizionisti esperti avranno anche nozioni teoriche sul vantaggio del buon uso dell’acqua per il proprio corpo e per le proprie corse.

LE DATE – Dopo la Terrazza del Pincio di questo sabato 16 dicembre, le prossime tappe GET READY saranno a Ponte Milvio nei sabati 13 gennaio (17km), 3 febbraio (22km), 17 febbraio (28km) e 9 marzo (14km). Prevista una tappa anche in zona lombarda, in particolare il 17 febbraio 2024 al Parco di Monza con partenza dal negozio specializzato running Affari&Sport.

Tutte le info e prenotazioni sono disponibili sul sito www.runromethemarathon.com