Athletica Vaticana: davanti alla FAO la preghiera per la pace nell’ultima corsa del 2023

Un minuto insieme, nell’ultimo giorno dell’anno, per la “Preghiera del maratoneta” (tradotta in 37 lingue) e un’Ave Maria per la pace. Secondo le intenzioni di Papa Francesco.

A far da “cornice” a questo momento di preghiera — un “Te Deum sportivo”, vissuto nello stile della semplicità — letteralmente in mezzo alla strada, in Largo Porta Capena, ci saranno le bandiere di tutti i Paesi che sventolano davanti alla sede della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite che promuove il diritto all’alimentazione per tutti.

Con questa proposta, condivisa nello stile della fraternità con le donne e gli uomini di sport, Athletica Vaticana rilancia il suo servizio di testimonianza. Con l’impegno per uno sport per tutti — al “via” ci sarà Sara, 14 anni, con la sua carrozzina spinta da amiche e amici runners — e che abbia a cuore le persone povere e fragili coinvolte insieme con l’Elemosineria apostolica - Dicastero per il servizio della carità, la Fondazione Dispensario pediatrico Santa Marta, la Caritas di Roma, la Comunità di Sant’Egidio, con particolare riferimento alla struttura di accoglienza di Palazzo Migliori, e il Centro per le cure palliative pediatriche dell’ospedale “Bambino Gesù”.

Questo stile di servizio — «altrimenti non avrebbe alcun senso l’Associazione sportiva della Santa Sede» dicono atlete e atleti vaticani — nel 2024 sarà condiviso nella quotidianità oltre che nei grandi appuntamenti come i Mondiali di ciclismo, gli Europei di atletica leggera, il Tour “Light of Faith” della squadra di cricket, i tornei di padel. Tutte esperienze per contribuire, anche attraverso lo sport, a costruire la pace.