Yeman Crippa e Nadia Battocletti alla BoClassic per finire l'anno

DONNE - Sarà la keniana due volte vincitrice a Bolzano (2019 e 2020) e due volte medaglia mondiale tra 5000 e 10.000 (Doha e Eugene) Margaret Chelimo Kipkemboi l’avversaria principale per Nadia Battocletti, favoloso argento agli EuroCross nel fango di Bruxelles. “Domenica darò il massimo - assicura la 23enne delle Fiamme Azzurre, terza nel 2021 - Ai Mondiali e alle Olimpiadi ho già corso contro Margaret: è un’atleta e un’avversaria straordinaria. Di sicuro daremo vita a una grande sfida”. “Se sono in forma? Sì, penso di stare molto bene - replica la keniana - Non vedo l’ora di correre di nuovo davanti a questi splendidi fan e spero di vincere per la terza volta qui a Bolzano”. Sulla distanza dei 5 km, nella quale Battocletti ha chiuso al quinto posto i Mondiali di corsa su strada a Riga in 14:45 a un solo secondo dal primato europeo di Sifan Hassan, è annunciata anche un’altra forte keniana, la quinta classificata dei 1500 ai Mondiali di Budapest, Nelly Chepchirchir. Da quella finale iridata ritroverà Ludovica Cavalli (Aeronautica), al termine di una stagione in piena ascesa. Al via anche la vicecampionessa europea di maratona Matea Parlov Kostro (Croazia), e tra le altre azzurre Rebecca Lonedo (Fiamme Oro), l’argento europeo U23 dei 10.000 Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), Laura Pellicoro (Bracco Atletica) doppio oro alle Universiadi. “In campo femminile siamo in attesa di successo italiano dal 1988 (quando vinse Maria Curatolo, ndr), speriamo che quest’anno finisca”, è l’augurio di Gianni Demadonna, athletic manager della manifestazione. Start alle 13.30 sul percorso disegnato nei dintorni di Piazza Walther, caratterizzato da molte curve e leggere salite, non ideale per i record ma perfetto per il corpo a corpo.

UOMINI - “Conosco Crippa, ma non lo temo. Domenica darò il massimo per vincere per la prima volta a Bolzano”. Parola di Sabastian Sawe, il keniano oro mondiale della mezza maratona, maggior rivale nei 10 km (alle 14) per il campione d’Europa dei 10.000 Yeman Crippa, intenzionato a riscattarsi dopo il tredicesimo posto degli Europei di cross. “Quest’anno mi sento davvero pronto - annuncia il 27enne portacolori delle Fiamme Oro, secondo nella scorsa edizione a Bolzano - Sono in perfetta forma. Innanzitutto cercherò di tenere il passo di Sawe, e di tutti gli altri atleti. Gli organizzatori mi hanno dato il pettorale numero 1. Spero di poter soddisfare le grandi aspettative e di arrivare anche al traguardo per primo”. L’ultima vittoria azzurra, tra gli uomini, è più recente: l’acuto di Eyob Faniel nel 2019. A Bolzano si attende anche il sudafricano Maxime Chaumeton, che l’anno scorso aveva dettato il ritmo per sei giri e aveva concluso la gara al terzo posto. Tra gli azzurri, nell’elenco dei partecipanti anche il primatista italiano dei 10 km Pietro Riva (Fiamme Oro), sceso sotto l’ora nella mezza maratona a Valencia (59:41), il maratoneta Neka Crippa (Esercito) che sempre a Valencia ha sorpreso con il crono di 2h07:35, Osama Zoghlami (Aeronautica), sul podio lo scorso anno agli Europei di Monaco nei 3000 siepi, Pietro Arese (Fiamme Gialle) vicino alla finale mondiale e al record italiano dei 1500.

LA PRESENTAZIONE - Luis Walcher, vicesindaco di Bolzano e futuro consigliere provinciale, ha descritto la BOclassic Alto Adige come un sentimento: “A Bolzano si aspetta questa giornata speciale, molti cittadini si riuniscono tutti gli anni nello stesso posto e seguono le gare da lì. È un evento molto amato anche perché è una manifestazione dei bolzanini per i bolzanini. A nome della Città desidero ringraziare tutti coloro che contribuiscono alla sua buona riuscita”. Ha espresso parole di ringraziamento anche Andreas Widmann, presidente del Läufer Club Bozen Raiffeisen, la società organizzatrice. “Il nostro team capitanato da Christiane Warasin e Stefan Fink fa un lavoro eccezionale. È una squadra affiatata ed esperta, che affronta ogni sfida”.

DIRETTA TV - La 49esima edizione della BOclassic sarà trasmessa in diretta tv domenica 31 dicembre su RaiSport dalle 13.30 alle 15 e in diretta streaming su RaiPlay.