Franca Fiacconi e Giorgio Calcaterra al Get Ready di sabato a Roma

ROMA - Due mesi al via dell’ Acea Run Rome The Marathon , il tempo scorre, calendario e cronometro sono due compagni preziosi nell’allenamento del runner. C’è da allenarsi con le tempistiche giuste, i lunghi e i lunghissimi che ormai sono alle porte, chilometri da macinare, fare il giusto scarico nelle ultime settimane così da avere le gambe brillanti e forti nel giorno gara. Il giorno della maratona di Roma. Tanto atteso, tanto sognato.

I giusti suggerimenti per chi è di Roma e dintorni arrivano in questi mesi da Marco Caponeri, coach ufficiale dell’Acea Run Rome The Marathon e dei Get Ready, gli allenamenti di gruppo ideati dagli organizzatori della maratona.

Questo sabato 13 gennaio l’appuntamento immancabile e fondamentale da seguire e da fare è a Ponte Milvio, le registrazioni sono ancora aperte. L’allenamento Get Ready come sempre è gratuito, una vera grande opportunità. Anche per fare festa, anche per ritrovare gli amici dopo le festività natalizie e iniziare l’anno con il sorriso.

Ritrovo ore 9.30, partenza dell’allenamento alle 10.00, si correranno 18km come massimo, chi vuole può fare anche meno distanza, il vantaggio di avere un percorso multigiro. Grazie all’ausilio dei pacer ufficiali si potrà correre a tutte le velocità: dai ritmi più veloci a quelli più lenti fino al fitwalking. Previsto il deposito borse per tutti i partecipanti.

Chi c’è al Get Ready? Centinaia di persone, ma soprattutto immancabili la campionessa Franca Fiacconi tante volte in Nazionale, vincitrice di tante maratone ma soprattutto nel suo magico 1998 vincente alla Maratona di Roma in marzo e, unica donna italiana, in quella di New York. Franca, oggi allenatrice, quest’anno è volto di Acea Run Rome The Marathon. Ancora, special guest, il ‘Re’ dei maratoneti, l’ultrarunner amatissimo Giorgio Calcaterra che come sempre sta preparando i suoi 42,195km nella sua città.

In sintesi:

DOVE: Ponte Milvio

QUANDO: sabato 13/01/2024

RITROVO: ore 9.30 - partenza ore 10

ALLENAMENTO: 18 km o distanze inferiori, incluso fitwalking

La partecipazione è, come sempre, GRATUITA previa registrazione obbligatoria sul sito maratona nella pagina dedicate: www.runromethemarathon.com. Per info training@runromethemarathon.com