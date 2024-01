A Roma la Corsa di Miguel per dire no alla violenza sulle donne

Oltre 11.000 appassionati della corsa si sono presentati stamattina al via della 25esima Corsa di Miguel : numeri importanti per la gara organizzata a Roma dal Club Atletico Centrale e dall’Uisp, con la collaborazione dell’Aics, per ricordare il maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez, una delle 30.000 vittime dell’ultima dittatura militare nel paese sudamericano.

Un fiume di appassionati, tra la prova di circa dieci chilometri e la Strantirazzismo di tre, che hanno sottolineato con la loro partecipazione l’importanza dell’inclusione attraverso lo sport. Tra loro, infatti, c’erano centinaia di studenti delle 278 scuole che hanno aderito al progetto Miguel e di volontari delle 40 associazioni impegnate nel campo della solidarietà che hanno adottato tutti i tratti del percorso colorandolo con striscioni e bandiere. Senza dimenticare la grande partecipazione degli “spingitori”, i runner che hanno partecipato al campionato italiano di joelette, una corsa nella corsa con le speciali carrozzine su cui sono salite persone non autosufficienti che hanno potuto ugualmente vivere l’atmosfera della corsa.

Prima del via in Lungotevere Diaz, dato da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, un gruppo di ginnaste romane ha dato vita a un flash mob contro la violenza sulle donne per indurre tutti a un momento di riflessione. In una mattinata dalle condizioni meteo favorevoli, tra gli uomini ha trionfato l’atleta veneto Martino De Nardi (Trieste Atletica), che ha tagliato il traguardo sulla pista dello Stadio Olimpico in 30:04. In campo femminile, invece, vittoria per la romana Lucia Mitidieri (Asd Piano ma Arriviamo) che ha chiuso la prova in 33:16. La Corsa di Miguel è patrocinata da Roma Capitale, Città metropolitana, Consiglio regionale del Lazio, Unar, Sport e Salute, CONI, FIDAL, Cip e Fispes. Domani sera, lunedì 22 gennaio, si potranno rivivere le emozioni della gara con la sintesi che andrà in onda su Rai Sport alle 22.30.