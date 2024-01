Lonedo e Aouani sul podio alla mezza maratona di Siviglia

E' stata una giornata storica quella di oggi per la Medio Maraton de Sevilla grazie al nuovo record femminile stabilito dall'atleta etiope Alemtsehay Bimr Zerihun che ha fermato il cronometro in 1h07:59, battendo di quasi 30 secondi il precedente record della corsa. La vittoria è stata ottenuta in uno sprint emozionante, battendo la sua connazionale Aberash Shilima Kebeda, seconda con 1h08:02, che ha anche migliorato il precedente record di Betsy Saina nel 2023.