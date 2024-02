Esposito e Tuccitto i campioni italiani di maratona 2024

Giacomo Esposito e Alessia Tuccitto : ecco i nuovi campioni italiani di maratona. È il verdetto della Legea Maratona Maga Circe che si è corsa domenica 4 febbraio sul litorale laziale, in un percorso che partiva dal porto di San Felice Circeo, per poi districarsi sul lungomare, costeggiando le dune, Torre Paola e le lingue di entroterra fino ad arrivare alla piazza del Comune di Sabaudia.

Vincitori Campionato Italiano Maratona 2024

Il veneto Esposito (Atletica San Biagio) ha tagliato il traguardo in 2h22:24, con un ampio margine su Hajjaj El Jebli (Atl. Vomano) secondo in 2h27:29. Terza piazza per Michele Belluschi (Grottini Team Recanati) in 2h27:51. Miglior tempo in assoluto, non valido per il campionato italiano, per il ruandese Jean Baptiste Simukeka (Orecchiella Garfagnana) con 2h22:06.

Al femminile la siciliana Tuccitto (Caivano Runners) si è imposta in 2h45:53, anche qui con un netto vantaggio su Federica Moroni (Dinamo Sport) seconda in 2h49:50. Terza per il campionato italiano Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano) in 2h50:58.

Senza nulla togliere ai protagonisti andati a medaglia, senz'altro una edizione del campionato italiano dai risultati cronometrici modesti, la maratona tricolore meriterebbe prestazioni da primi della classe, soprattutto nell'anno olimpico.