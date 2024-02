San Valentino per maratona di Roma, promo 2x1, scopri come fare

Attiva per qualche giorno una speciale promozione 2x1 per iscriversi e correre all'Acea Run Rome The Marathon del 17 marzo. Tutte le info

10 . 02 . 2024 13:01 1 min

ROMA - Partecipare all'Acea Run Rome The Marathon del 17 marzo 2024 è sempre più facile e soprattutto conveniente grazie alla promozione 2x1 in occasione di San Valentino. Acea Run Rome The Marathon, la grande maratona di Roma sarà il cupido della vostra storia d'amore questo San Valentino. Dal 11 al 15 febbraio c'è uno speciale '2x1' su tutte le registrazioni, così da poter condividere la passione per la corsa con la propria dolce metà. Acea Run Rome The Marathon vale per una fuga romantica ed indimenticabile nella Città Eterna, è stupendo ostruire nuovi ricordi insieme, esplorare le strade romantiche di Roma e godere dell'emozione di attraversare insieme il traguardo. L'amore è nell'aria e attende tutti i runner all'Acea Run Rome The Marathon. Iscrizioni aperte qui © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Tuttorunning

