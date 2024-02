Torino City Marathon 2024 si va verso il Natale, la nuova data

La nuova data della maratona di Torino

La Torino City Marathon si correrà, infatti, domenica 1 dicembre 2024. Dicembre è il mese in cui la città si veste a festa, mostrandosi ancora più affascinante, svela la sua anima natalizia con originali iniziative, lascia qua e là, per le strade, alberi scintillanti e illumina il cielo con migliaia di luci.

I vantaggi per i maratoneti

Il maratoneta potrà così scoprire Torino sotto una luce diversa e per questo, quest’anno più di ogni altro, la competizione organizzata da Team Marathon S.S.D., Torino Road Runners A.S.D. e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus diventa l’occasione di trascorrere in città e con la famiglia non solo il giorno della gara, ma l’intero fine settimana, iniziando a respirare la magia del Natale.



Importante sottolineare che lo slittamento di quasi un mese rispetto alla data di novembre degli ultimi anni dà un ulteriore vantaggio a tutti i podisti che avranno così un mese in più per prepararsi al meglio dopo il caldo e le vacanze estive. Il percorso velocissimo, con partenza e arrivo nel cuore di Torino, farà il resto per arrivare a centrare il primato personale.



APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 42 KM, C’È LA QUOTA LANCIO – È già possibile iscriversi alla Torino City Marathon con una quota di lancio di 35,00 euro. Promozione valida fino a venerdì 15 marzo.