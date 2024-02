Crippa, Faniel e Meucci domenica 18 febbraio alla Maratona di Siviglia

Domenica 18 febbraio 250 atleti d'élite al via, lotta per il pass olimpico per Parigi 2024. Nella gara maschile i vincitori delle ultime due edizioni. Omaggio a Kelvin Kiptum e al suo allenatore, si osserveranno 42 secondi di silenzio

C’è aria di sfida alla Maratona di Siviglia, dove il ricco parterre di atleti, sia al maschile che al femminile, è a caccia del pass per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. C’è anche tanta qualità tecnica che fa prevedere che potrebbero crollare i record di gara, sia al maschile che al femminile. Prima della partenza saranno osservati 42 secondi di silenzio in omaggio a Kelvin Kiptum, primatista mondiale di maratona, e al suo allenatore. GLI ATLETI - Sono stati annunciati i nomi della maggior parte degli oltre 250 corridori d'élite, tra gli uomini gli ultimi due vincitori e i firmatari dei migliori tempi della storia a Siviglia, l'etiope Asrar Hiyrden, vincitore nel 2022 e attuale detentore del primato del percorso con 2h04:43, e Gadisa Birhanu Shumie, vincitore lo scorso anno con 2h04:59. Ben dieci uomini hanno già corso sotto 2h06, venti sotto 2h08. Per quanto riguarda la start list femminile, la namibiana Helalia Johannes è la più veloce a scattare dalla linea di partenza grazie al primato personale di 2h19:52. Al via anche l'etiope Azmera Gebru e la keniana Magdalyne Masai che possono contare su primati di 2h20:48 e 2h22:16, rispettivamente. ITALIA – Azzurro in grande spolvero con il primatista italiano di mezza maratona Yemaneberhan Crippa (GS Fiamme Oro Padova) pronto a sgretolare il crono di 2h08:57 che ha strappato lo scorso anno alla maratona di Milano, a fargli compagnia ci sarà il compagno di squadra Eyob Ghebrehiwet Faniel così come Daniele Meucci (CS Esercito), entrambi sulle strade di Siviglia hanno fatto segnare il proprio primato di specialità che per Faniel, con il crono di 2h07:19 del 2022, rappresenta il secondo miglior crono italiano di tutti i tempi mentre è del 2020 il primato di Meucci di 2h09:25. PERCORSO – A rendere speciale la maratona di Siviglia è il fatto che si tratta del percorso più piatto d'Europa a cui si aggiungono bassi costi ed il clima perfetto, tutti ingredienti di una ricetta per il successo. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Tuttorunning

