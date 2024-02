Crippa, Faniel, Meucci, passaggi in maratona di Siviglia e le Olimpiadi

Aggressivo fin dai primi chilometri, sempre nel gruppo di testa. Ha osato, Eyob Faniel: “Mi piace sognare in grande e oggi ho dimostrato a me stesso di valere un tempo sotto le 2h05 - le parole del 31enne azzurro, superato da Crippa intorno al quarantesimo chilometro -. Mi sentivo bene e non volevo stare nel secondo gruppo. Poi le lepri si sono fatte un po’ ‘prendere la mano’ e hanno corso decisamente più forte del previsto. Ma fino al 34esimo era tutto sotto controllo. A quel punto ho avuto una piccola crisi ed essendo rimasto solo non sono riuscito a gestirla bene. Manca ancora qualcosina, ma non provi a correre così non capisci mai cosa sia”.

Per il campione europeo della maratona di Zurigo 2014 Daniele Meucci è una giornata speciale: “Il personale, per come mi ero allenato in Kenya per 40 giorni, da solo, lontano dalla famiglia, ero convinto di valerlo - racconta -. Sono partito prudente con il terzo gruppo, ma poi stavo bene e ho finito forte. Leggere 2h07 era qualcosa che sinceramente mi mancava, non avevo mai fatto un tempo ‘vero’ in maratona. Gli anni? 38 è solo un numero, non smetterò finché mi diverto. Ho dato tutto, se mi portassero alle Olimpiadi sarebbe il coronamento di una carriera”.

I PASSAGGI DI YEMAN CRIPPA 14:51 (5 km) | 29:45 (10 km) | 44:35 (15 km) | 59:57 (20 km) | 1h03:15 (mezza) | 1h15:07 (25 km) | 1h30:05 (30 km) | 1h45:24 (35 km) | 1h59:55 (40 km) | 2h06:06 (finale)

I PASSAGGI DI EYOB FANIEL 14:39 (5 km) | 29:04 (10 km) | 43:48 (15 km) | 58:37 (20 km) | 1h01:50 (mezza) | 1h13:32 (25 km) | 1h28:07 (30 km) | 1h43:35 (35 km) | 1h59:51 (40 km) | 2h07:09 (finale)

I PASSAGGI DI DANIELE MEUCCI 15:09 (5 km) | 30:19 (10 km) | 45:33 (15 km) | 1h00:42 (20 km) | 1h04:03 (mezza) | 1h15:52 (25 km) | 1h30:56 (30 km) | 1h46:18 (35 km) | 2h01:23 (40 km) | 2h07:49 (finale)

(Fonte Fidal)