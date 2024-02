Fuelcell Sc Elite V4 di New Balance, per guadagnare ogni secondo

FuelCell SC Elite v4 è il modello di punta di New Balance presentato ai media e agli esperti di settore presso Why Run di Milano. Piastra in carbonio più rigida e tante novità

New Balance presso il negozio Why Run di Milano ha presentato per questa nuova stagione la FuelCell SC Elite v4, la quarta versione della più audace silhouette running del brand americano. La FuelCell SC Elite v4 viene lanciata appositamente prima della stagione delle maratone primaverili, in una storia colori compatta e memorabile, pensata per il giorno di gara. Questa nuova versione è stata progettata con un obiettivo: portare gli atleti al traguardo più velocemente. Utilizzando una nuova schiuma FuelCell e una piastra in fibra di carbonio più rigida, è la SC Elite più leggera, veloce e con il più alto ritorno di energia che New Balance abbia mai realizzato. L’intersuola FuelCell 100% PEBA assicura massima propulsione e combinata alla piastra Energy Arc in fibra di carbonio più sottile, presente su tutta la lunghezza, offre una sensazione di reattività. La copertura battistrada maggiorata aumenta il sostegno in fase di spinta. La FuelCell SC Elite v4 risulta avere un profilo più curvo rispetto alla versione precedente ma allo stesso tempo è più confortevole grazie anche alla leggera tomaia traspirante costruita in FantomFit. La FuelCell SC Elite v4 è già disponibile nei monomarca New Balance e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 280 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Tuttorunning

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi