Maratona di Venezia, le t-shirt saranno firmate da Joma

VENEZIA - Il 2024 inizia con una gran bella novità! Venicemarathon e Joma hanno stretto una partnership pluriennale, che vedrà l’azienda spagnola vestire le prossime edizioni della Wizz Air Venicemarathon 42K-21K10K (la cui 38esima edizione è in programma domenica 27 ottobre), le cinque Alì Family Run, ovvero le gare di promozione sportiva che segnano il percorso di avvicinamento all’appuntamento con la Maratona di Venezia e gli atleti del Venicemarathon Running Team.



Joma, già partner della Federazione Italiana di Atletica Leggera, entra così a far parte per la prima volta anche della famiglia Venicemarathon, in qualità di 'technical sponsor'.



Nello specifico, Joma fornirà le t-shirt ufficiali della maratona, della mezza maratona e della 10K, le maglie che saranno indossate alle Alì Family Run, il vestiario dello staff di Venicemarathon e fornirà le divise agli atleti tesserati per il Venicemarathon Running Team.



L’accordo è stato preannunciato in un incontro avvenuto a Mestre nei giorni scorsi, nella sede del Comune di Venezia e al quale hanno preso parte il vicesindaco Andrea Tomaello, il responsabile di Joma Italia Mirko Annibale, il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva, con il vice presidente Stefano Fornasier e il coordinatore generale Lorenzo Cortesi.



“Siamo felici di aver stretto una partnership con un’azienda prestigiosa come Joma, che in questi anni ha sviluppato una presenza importante in vari ambiti sportivi, in particolar modo nell’atletica leggera e nel running. Annunciamo quindi con grande piacere questa nuova collaborazione che ci accompagnerà per i prossimi tre anni e che sicuramente regalerà grandi soddisfazioni” – si è espresso così il Piero Rosa Salva.



“Siamo orgogliosi e onorati di aver siglato questo importante accordo con Venicemarathon, una delle gare più prestigiose a livello internazionale e che vanta una location davvero unica. Siamo già al lavoro per garantire il nostro massimo supporto all’organizzazione e a quelli che saranno i veri protagonisti della giornata: i runners, ai quali volgiamo offrire un’esperienza di primo livello grazie alla qualità dei nostri prodotti.” – ha dichiarato Mirko Annibale.



ABOUT WIIZ AIR VENICEMARATHON - La Wizz Air Venicemarathon, che ogni anno si disputa la quarta domenica del mese di ottobre, è una delle più belle ed affascinanti manifestazioni al mondo, per l’eccezionale contesto paessagistico in cui si svolge ricco di arte, storia e cultura. L’evento, che ogni anno richiama oltre 16.000 persone da tutto il mondo, propone tre distanze (42K-21K-10k) che si svolgono contemporaneamente lungo un percorso di straordinaria bellezza, che attraversa luoghi suggestivi come la Riviera del Brenta, il centro storico di Mestre, il Parco San Giuliano, per poi penetrare nel cuore di Venezia e far vivere ai suoi partecipanti l’esperienza unica di correre sospesi sul Canal Grande e sfilare in Piazza San Marco. Inoltre, la Wizz Air Venicemarathon è da sempre una manifestazione molto attenta a tematiche legate alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente, all’inclusione sociale e all’abbattimento delle barriere architettoniche. A livello internazionale, la Wizz Air Venicemarathon si fregia del titolo di ‘Bronze Label Road Race’ della World Athletics, è inserita nel calendario A.I.M.S, nel circuito Abbott World Marathon Majors e riconosciuta dalla FIDAL come maratona ‘Gold Label’.