"Sono l'uomo più felice del mondo", così Carlo Capalbo a capo di Napoli Half

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 con due anni di anticipo. Oggi per la città partenopea è un grande giorno che verrà ricordato per un bel po’. Napoli è diventata la città dei record questo grazie al nuovo primato italiano di mezza maratona (1h08’27”) fissato dall’azzurra Sofiia Yaremchuk che fa il bis ( LEGGI QUI ) con il primato italiano maschile di 59’26” fatto su questo stesso percorso nel 2022 da Yeman Crippa.

Una città, due record, due campioni che oggi detengono entrambi anche il record sulla distanza di maratona, quella che li porterà tra sei mesi dritti dritti alle Olimpiadi di Parigi: 2h06’06” per Yeman Crippa fatto a Siviglia una settimana fa e 2h23’16” per Sofiia Yaremchuk a Valencia 2023.

Se oggi Napoli corre forte, anzi fortissimo, lo si deve alla professionalità ma soprattutto all’immensa passione e abnegazione di Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running e da quasi trent’anni organizzatore e presidente di Runczech, la società che organizza decine di gare in Repubblica Ceca tra le quali anche la maratona di Praga da lui ideata diversi decenni fa.

Napoletano, 67 anni, per Carlo Capalbo oggi è grande festa: “E’ un sogno nato a Praga trent’anni fa questo, condiviso con un ristretto ma vero gruppo di amici che sono qui ancora oggi con me su questa linea di arrivo della gara. Sognavamo di far diventare Napoli capitale della corsa, pensavamo non si potesse mai avverare, invece sì, è successo”.

L’orgoglio di Carlo Capalbo per la sua Napoli è fortissimo, vive questo sport e questa città proiettandola in una mentalità totalmente internazionale, al pari dei più grandi eventi running del mondo: “E’ assolutamente un punto di partenza questo, siamo già una delle prime 200 mezze maratone del mondo, ma vogliamo di più e aspiriamo a diventare una delle dieci top mezze maratone d’Europa. Dobbiamo lavorare tantissimo per questo, ma la fortuna aiuta gli audaci, proprio come siamo stati noi oggi”.

Due record italiani di mezza maratona nella stessa città, mai accaduto: “Sono l’uomo più felice al mondo, 6mila persone qui alla nostra bellissima gara. Oggi abbiamo fatto l’en plein, eguagliato il primato maschile della gara, firmato il nuovo primato femminile italiano eleggendo Napoli come prima città che li detiene entrambi. In mezzo ci sono tantissimi personal best di rilievo, come quello dei vincitori, sia al maschile che al femminile e il crono finale dei vincitori di altissimo rispetto. Queste emozioni sono frutto di tanto lavoro, se torno indietro vedo che solo sei anni fa quando abbiamo preso in mano questa gara il running si fermava a Roma, qui non c’era nulla”.

Il merito è del Presidente Capalbo ma anche dello staff di collaboratori altrettanto professionisti e appassionati da anni al suo fianco: “L’orgoglio e il mio ringraziamento è per tutto il team di Napoli Running che oggi è rispettato nel mondo. Insieme al team Runczech che vive in Repubblica Ceca e che viene in appoggio nei giorni gara oggi a guidare la gara dei record Napoli City Half Marathon c’è un team internazionale”.

I record, i numeri partecipativi, i successi, sono sempre l’insieme di tante e di tanti che credono nel progetto: “Un immenso grazie va detto a tutti gli sponsor, in particolare ad adidas che come sponsor tecnico ci segue in tutti i nostri progetti da oltre 25 anni, orgogliosi di averli sempre al nostro fianco. Un grande ringraziamento va fatto anche a tutte le Istituzioni locali, il Comune di Napoli e gli ‘angeli’ della gara come li chiamo io, i meravigliosi uomini della Polizia Municipale che ogni anno fanno correre 6mila persone in totale sicurezza. Napoli è la città dei record e Napoli corre sempre di più, oltre ai campioni in gara migliaia di stranieri e ieri nella Family Run&Friends centinaia di bambini e famiglie a correre, camminare e divertirsi. Napoli parte ora, cresceremo ancora tanto”.