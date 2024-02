Bologna Marathon con la primatista italiana 100km, tutto il programma

BOLOGNA - Ultimi giorni di attesa e preparativi. Per i corridori ma anche, forse soprattutto per Bologna che domenica vivrà la terza edizione della sua maratona , tornando a recitare quel ruolo di protagonista nel mondo dei 42,195 km testimoniato dalla storia. Intanto si fanno i conti anche con i pronostici della gara, anzi delle gare considerando che insieme alla Bologna Marathon si correranno anche la 30 Km dei Portici e la UnipolMove Run Rune Up Half Marathon .

I favoriti di Bologna Marathon

I favori del pronostico vanno verso l’estero. Hanno infatti già dato la loro adesione il kenyano della Run2gether Simon Kamau Njeri, con un personale di 2h14’21” del 2022 e il ruandese Jean Baptiste Simukeka, tesserato per il Gs Orecchiella e che abbina la sua attività su strada a quella nella corsa in montagna e che ha già conquistato i traguardi delle maratone di Carrara, Pisa e Terni restando solo al panorama italiano.

Proverà a reggere l’urto David Colgan, il campione uscente della Celtic Druid Castenaso che detiene il primato in 2h28’23”. Con lui anche Salvatore Franzese (Atl.Reggio, PB di 2h22’29”) e Riccardo Vanetti (Pod.Pontelungo, 2h31’14”).

In campo femminile torna la detentrice del primato, ex campionessa italiana di maratona Federica Moroni (Dinamo Sport) che nel 2021 vinse in 2h53’05” e che 10 giorni fa ha stabilito il nuovo primato italiano sui 100 km con 7h27’50”. Con lei tante sfidanti come la compagna di squadra Alice Guerra, Giorgia Venturi (Pod.Ozzanese), Valentina Agu (Gsr Ferrero) e l’esordiente Alice Cuscini (Cinque Cerchi Molinella). In totale sono previsti almeno 1.500 atleti per la maratona, 1.300 per la 30 Km e ben 3.000 per la mezza. Oltre a 2.000 non competitivi che prenderanno parte alla Bologna City RUn sui 5 km con iscrizioni che chiudono il 28 febbraio per riaprire l’1 marzo al Race Office del villaggio gara in Piazza Maggiore.

Programma orario Bologna Marathon

Intanto s’infittisce anche il programma di contorno alla gara. Da venerdì sarà infatti possibile per gli iscritti visitare i musei della città con offerte particolari e speciali visite gratuite. Alle 15:30 aprirà il villaggio espositivo tra Piazza Maggiore e Piazza Nettuno, dove alle 17:00 si terrà la seduta di training Waff di Daniela Nuti.

Sabato alle 10:30 tour guidato per le vie della città (replicato con le luci notturne alle 20:30), alle 11:00 la Tigotà Kids Marathon riservata ai più piccoli e legata al POP-UP Festival delle Emozioni, del Benessere e dei Diritti dei Bambini. Alle 12:45 allenamento di gruppo guidato dal personal trainer Federico Accorsi, alle 16:00 la presentazione del libro “Corsa e Coscienza, un incontro nel Cuore” di Roberto Riccio, alle 19:00 la Messa del Maratoneta. Ma c’è ancora tanto altro in calendario, da scoprire sul posto…

Domenica naturalmente sarà la volta delle gare: alle 8:45 la UnipolMove Run Tune Up, alle 9:15 le altre due gare, tutte da Via Indipendenza, passando per le principali piazze cittadine al suono della musica di oltre 300 musicisti che suoneranno lungo il percorso della maratona, divisi in 10 bande musicali e una marching band. Alle 10:15 la 5Km Tecnocasa Bologna City Run, con partenza da Via Rizzoli. E allora a parlare saranno solo le gambe…