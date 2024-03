Percorso e top runner della RomaOstia mezza maratona

ROMA - Domenica 3 marzo la mezza maratona RomaOstia, per migliaia di podisti soprattutto romani e laziali sarà il banco di prova per presentarsi in grande forma, tra due settimane, al via della Acea Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo, evento quest’ultimo che sta registrando numeri da record con oltre 10mila partecipanti stranieri e si avvia verso i 20mila maratoneti totali.

Domenica 3 con la RomaOstia mezza maratona, 49esima edizione, solito percorso (tipo B non omologabile in caso di record) che ha registrato l’ultima vittoria italiana nel 2001 quando con il trentino Giuliano Battocletti, padre e allenatore oggi dell’azzurra Nadia Battocletti una delle mezzofondiste più forti al mondo. Nella gara femminile ultimo trionfo per l’Italia ad opera di Anna Incerti nel 2011. I record della gara sono entrambi dell'edizione 2022 con Sebastian Sawe che concluse in 58:02 e tra le donne Irene Kimais in 01:06:03.

I top runner della Roma Ostia 2024

Dalla partenza all’Eur scatteranno per la vittoria l’etiope Tsegu Berehanu Wendemu, il keniano Shadrack Koech, capace di correre in 1:01’12” lo scorso ottobre a Trento e Kimakal Kipsambu, al ritorno a Roma dopo il 1h01’37” del 2023 quando era in gara con il ruolo di lepre.

Gara femminile con la keniana Mary Wacera Ngugi (Ken), che ha un personale di di 1h06’29” in half marathon e di 2h20’22” in maratona dove si è piazzata seconda a Boston nel 2021 e terza nel 2022. Ancora rilevante il quinto posto a New York Marathon nel novembre scorso. Al via anche la keniana Caroline Korir, che giunse quarta nel 2023 in 1h06’23” e la giovanissima etiope Wariyo Bekelech Teku, quinta ai recenti Campionati etiopi di cross. Nella sfida anche la connazionale Anna Dibaba, sorella più giovane delle più conosciute e fortissime Tirunesh e Genzebe. Per l’Italia occhi su Rebecca Lonedo che alla mezza di Siviglia ha fatto di recente il suo nuovo personal best con 1h10’13”.

Il percorso della Roma Ostia

La RomaOstia partirà come di consueto dall’Eur, all’altezza del Palazzo dello Sport. Da qui, i 21,0975 chilometri previsti si diffonderanno, tra le altre, su viale Europa e viale Tupini, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. Quindi si proseguirà sulla Cristoforo Colombo, puntando Ostia e il mare, con l’arrivo posto su piazzale Cristoforo Colombo.

Viabilità e chiusure. Alle 2 della notte tra sabato e domenica comincerà l'allestimento delle strutture nella zona di partenza (Eur) con chiusura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico, el'inizio allestimento strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci. Alle 7 il raduno atleti in via Colombo altezza viale America; alle 8 la chiusura della Colombo in direzione Ostia altezza piazzale 25 Marzo 1957 (le corsie laterali restano aperte); alle 8,50 la partenza della gara paralimpica; alle 9 la partenza della gara 21,097 km; alle 11,30 il termine con lo smontaggio delle strutture nella zona di partenza e la riapertura al traffico veicolare di via Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e via di Mezzocamino. Alle 13,30 il termine della manifestazione sportiva; alle 15,30 il termine dello smontaggio delle strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci e la riapertura completa al traffico veicolare.

Per l'evento, deviazioni e/o limitazioni per le linee bus 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 779, 780, 788, 791, C7, C13 e n070. La 070, da inizio servizio e sino alle 11,30 sarà sospesa. Poi, dalle 11,30 alle 15,30, deviata. Qui il dettaglio delle modifiche alle linee Atac. In zona Eur, da inizio servizio e sino alle 11,30 circa, prevista una deviazione anche per le linee 763, 764, 767, 771, 777 e 778. Le linee 763, 764, 767 e 771, tra piazzale dell'Agricoltura e viale dell'Arte passeranno su via delle Tre Fontane e viale dell'Artigianato. La 777 tra piazzale dell'Agricoltura e viale Egeo devierà su via delle Tre Fontane e viale di Val Fiorita. La 778 tra viale Egeo e viale dell'Arte passerà su viale di Val Fiorita, via delle Tre Fontane e viale dell'Artigianato.