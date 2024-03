Massima velocità in gara con le nuove HOKA® Cielo X1

HOKA® è orgogliosa di annunciare il lancio della nuovissima Cielo X1 , l’ultima novità per corsa su strada nonché la scarpa con la più elevata resa energetica del brand. Progettata sulla base degli input e dei feedback del team di atleti élite di HOKA, la Cielo X1 ultra-propulsiva è la scarpa da corsa su strada ideale per gli sportivi più esigenti.

Fast in. Faster out

Il marchio conferma la propria filosofia che punta a fornire prestazioni uniche votate al raggiungimento di velocità senza paragoni, con un modello che racchiude le migliori esperienze di gara del brand per fornire una scarpa ad altissima affidabilità. Dotata di tecnologie all’avanguardia indispensabili per gli atleti nelle gare più impegnative, la Cielo X1 è caratterizzata da elementi di design distintivi integrati con livelli ottimali di stabilità e controllo per correre alla massima velocità.

Il team di prodotto HOKA ha creato questo modello di punta da gara integrando geometrie avanzate, tecnologia della piastra ultra performante e componenti in schiuma eliminando al contempo gli elementi non utili al miglioramento della corsa. Queste innovazioni includono un profilo rocker nuovo ed estremo, l’Active Foot Frame asimmetrico, una piastra dinamica in fibra di carbonio con ali e un’intersuola aggressiva, che si uniscono per creare una corsa leggera, veloce, dinamica e al contempo stabile.

Un'esperienza di corsa senza precedenti

L’intersuola della Cielo X1 si avvale di un MetaRocker™ posizionato più vicino alla punta del piede, progettato per aumentare lo slancio della falcata, mentre la piastra in fibra di carbonio migliorata stabilizza il piede a velocità più elevate, grazie ad ali asimmetriche che si sviluppano in senso mediale e laterale. Grazie alla costruzione dell’intersuola ProFlyX™, la piastra in carbonio è inserita tra due strati di schiuma PEBA resiliente per ottenere il massimo ritorno di energia. Lo strato più morbido sotto il piede garantisce il comfort, mentre lo strato inferiore più solido fornisce una fonte di energia resiliente, con geometrie focalizzate sulla velocità incorporate in ogni parte. La suola in gomma posizionata in modo strategico nelle aree di maggior trazione garantisce la massima durabilità ed il massimo controllo.

La nuovissima tomaia in maglia ingegnerizzata offre una calzata leggera e traspirante, mentre la linguetta asimmetrica in tessuto con soffietto permette di dare il meglio in gara. Pesa 210 g per la taglia 8 da donna e 263 g per la taglia 10 da uomo, uno stack di 40 mm e un drop di 7 mm, la Cielo X1 è approvata dalla World Athletics, federazione internazionale di atletica leggera.

Race fast, fearlessly

“La Cielo X1 è stata realizzata con un’attenzione particolare al sistema dinamico dell’intersuola piastrata. La geometria estrema della piastra, unita al forefoot rocker, ottimizza la spinta e la propulsione. Stiamo accelerando al massimo per spingerci al limite dell’”universo-race” guidato dalle piastre in carbonio” ha dichiarato Colin Ingram, Vice President of Product and Apparel di HOKA. “Il nostro team ha messo alla prova la Cielo X1 con gli atleti del team HOKA per creare una scarpa da corsa che crediamo sia destinata a conquistare podi e primati. Non vediamo l’ora di portare la Cielo X1 sulle strade per farla provare a tutti”.

La Cielo X1 ha ottenuto risultati impressionanti su diverse distanze su strada e si prevede che continuerà a lasciare il segno nelle gare future. Tra i risultati degni di nota, Wesley Kiptoo, membro HOKA del Northern Arizona Elite team (NAZ) ha fatto il suo debutto sulla distanza alla Maratona di Chicago, tagliando il traguardo in 2:10:28. La sua compagna di squadra Kellyn Taylor ha vinto la Rock ‘n’ Roll San Jose Half Marathon, qualificandosi per i Trials di Maratona delle Olimpiadi USA 2024, in 1:11:40, mentre la compagna di squadra Alice Wright si è piazzata al terzo posto.

HOKA si sta preparando al lancio della Cielo X1 come parte della campagna HOKA FlyLab™, con una serie di clip video e attivazioni interattive che celebrano l’innovazione e l’approccio non convenzionale del marchio per aiutare gli atleti a… volare. Con la partecipazione degli atleti HOKA NAZ Elite Futsum Zienasellassie e Kellyn Taylor, i video mostrano la scarpa da gara come un concentrato di energia e velocità e raccontano tutte le opportunità che si aprono davanti ai runner.