Lettera sui social di Nadia Baocletti: ecco perchè niente gare

Nell’ultimo mese e mezzo ho imparato tante cose e ho capito sempre più la persona che sono. Dopo l’influenza non è stato semplice ricominciare a correre e macinare km, ma purtroppo due settimane dopo “l’inizio” ho iniziato ad accusare dei fastidi alla caviglia destra. La risonanza era chiara: un po’ di versamento, ma niente di grave. Sono stata quindi costretta a fermarmi e purtroppo a saltare le due gare indoor in programma.

Dopo un paio di settimane ricomincio e tutto stava andando per il meglio, ma da un giorno all’altro ho sentito qualcosa di strano alla tibia. Il referto in questo caso era molto più chiaro ma soprattutto più pesante: limitata periostite in un punto a me particolare (chi è stato ai campionati europei di cross a Bruxelles si ricorda della mia brutta botta presa su uno degli ostacoli sul percorso, poi tolti il giorno della gara).

Il risultato: fermarsi per altre due settimane e purtroppo saltare il cross di Ala dei Sardi.

Ammetto che fermarsi per la seconda volta è stato davvero tanto pesante per me, ma non sarei qui a scrivere questo post con il sorriso se non fosse per le persone che mi sono state vicine in questo momento.

La mia mamma che mi riserva lezioni di vita ogni giorno, il mio papà che mi ha seguito in tutte le visite e mi ha dato forza. A Gianluca Munari e Veronica Stefani che credono più in me stessa di quanto lo faccia io.

Ma soprattutto il mio splendido staff: il medico Fabio Diana e il centro kinesi_trento, il fisioterapista Paolo Ruatti, il chiropratico Igor Scattolo, il mio manager Marcello Magnani e la psicologa Elisabetta Borgia.

Un grazie va anche al mio gruppo sportivo @fiammeazzurreofficial e a tutti i miei sponsor per avermi compresa.

Ho voluto scrivere questo post oggi dati i numerosi articoli sulla mia partecipazione ai campionati italiani di cross. Chi mi conosce sa quanto ho a cuore questa manifestazione, sempre presente dal 2014, ma purtroppo sto valutando se correre o meno domenica.

Aggiornamento:

Ho ricominciato lunedì a correre e la mia priorità è quella di mantenermi in salute; un fatto simile mi era successo anche nell'inverno del 2021 e se il finale è come quello di tre anni fa ditemi dove firmare.

Mi spiace davvero così tanto nel caso in cui non potessi gareggiare, se fosse così sarò lì con voi con il cuore.

Grazie e un beso a tutti?