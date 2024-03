Mangiare e bere in maratona, la strategia giusta per te

Tre, quattro, cinque ore di corsa. Anche sei per i più lenti. E la colazione magari fatta all'alba, a casa o in hotel. Ma quanto tempo prima della partenza si può mangiare? Per arrivare alla partenza con la digestione completata, è buona norma mangiare 2:30/3:00 ore prima. Nel caso in cui tra la colazione e la gara sono previste troppe ore, o se comunque avverti un senso di fame, puoi assumere una barretta a base di carboidrati 40-60 minuti prima della partenza. Se invece hai meno tempo e mangi due ore prima della gara, puoi tranquillamente fare colazione con gli stessi alimenti, dimezzandone però la quantità, in modo da garantirti una partenza leggera.