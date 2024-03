Che festa domenica a Roma con la stracittadina Fun Run

ROMA – Sono i 5 chilometri più belli del mondo, dal Colosseo al Circo Massimo passando per le Terme di Caracalla, un’esplosione di felicità, una grande festa fatta di amicizia, spensieratezza, musica, corsa e solidarietà. E’ questa la stracittadina Fun Run abbinata all’ Acea Run Rome The Marathon in programma domenica 17 marzo 2024.

Fun Run è la festa di tutti, corsa o camminata per tutti, 5km a passo libero, con la famiglia, i figli ed anche i cagnolini perché in programma c’è anche la Stracanina. All’arrivo, al Circo Massimo, presente anche un’area sport con diverse attività sportive e d’intrattenimento.

In omaggio per tutti i partecipanti la t-shirt commemorativa in tessuto tecnico da running firmata dal partner tecnico Joma, la Gym Bag e vari altri prodotti degli sponsor e per gli under 18 prevista la medaglia premio.

CSV LAZIO - La Stracittadina Fun Run ha una forte anima solidale. Anche quest’anno fondamentale la partnership con CSV Lazio ETS Centro di Servizio per il Volontariato, che organizzerà una nuova edizione di “Insieme per il Bene Comune -Good Deeds Day”, la grande manifestazione che promuove la solidarietà, così come da sempre fa il volontariato: insieme e nell’interesse generale.

Le attività per i bambini

Domenica 17 marzo un centinaio di associazioni accoglieranno al Circo Massimo i partecipanti alla corsa amatoriale all’arrivo dei 5km. Nel Villaggio di Insieme per il bene comune, i volontari arricchiranno la giornata con attività gratuite per grandi, bambini, ragazzi, amici a quattro zampe. Dalle ricostruzioni storiche ai laboratori; dai giochi alle iniziative culturali; dalle attività per gli amici pelosi ai controlli gratuiti per la salute.

Dal palco l’intrattenimento musicale dei ragazzi di Quindieverse. Come tutti gli anni, chi vorrà potrà correre la Fun Run in modo solidale, scegliendo una delle associazioni sul sito insiemeperilbenecomune.net.

La Stracanina

La Stracanina è l’evento ‘a sei zampe’ abbinato alla Fun Run. Spazio anche ai cagnolini di ogni taglia e razza per la corsa, o camminata, per rafforzare il connubio indissolubile tra padrone e animale.

Iscrizioni aperte per la Stracanina Fun Run, al costo di 3 euro per il proprio amico a quattro zampe. Per tutti i cagnolini prevista la pettorina di partecipazione, il pacco gara dedicato e una grande sorpresa in zona arrivo al Circo Massimo.

Prevista anche un’area cani dove poter assistere ad esibizioni o ricevere consulenze dagli istruttori dell’associazione Un Lavoro da cani. Nell’area sport, i tecnici di UISP Roma e Sapienza Sport daranno la possibilità a tutti di provare gratuitamente diverse discipline sportive, dalla pallavolo al rugby e le arti marziali.

Info sito ufficiale https://www.runromethemarathon.com/fun-run/

Come ci si iscrive alla Fun Run

L’iscrizione alla FUN RUN è possibile con le seguenti opzioni attraverso il sito ufficiale dell'evento www.runromethemarathon.com alle seguenti tariffe:

Individuale Ragazzi (0-8 anni) € 3,00 - solo pettorale + medaglia

Individuale Adulti (dagli 8 anni in su) € 13,00 – pettorale + pacco gara + medaglia (se prevista)

Gruppi a partire da 4 persone (over 8 anni) € 10,00 – a testa dal 4° iscritto in avanti - pettorale + pacco gara + medaglia (se prevista)

Ritiro pettorale e pacco gara

Il pettorale e il pacco gara (maglia e gym bag con eventuali prodotti degli sponsor) dovranno essere ritirati presso l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon (Palazzo dei Congressi, Piazza John Kennedy 1, Roma) venerdì 15 e sabato 16 marzo dalle ore 9.00 alle ore 20.00), tramite presentazione di documento di identità in corso di validità, lettera di conferma.

Sarà possibile ritirare anche per delega e in tal caso dovrà essere esibito del delegante: apposito modulo di delega debitamente compilato e firmato, documentazione di identità in corso di validità, lettera di conferma. NON sarà possibile ritirare pettorale e pacco evento domenica 17 marzo 2024.