Prevista diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena e in streaming su NOW e sul canale youtube ufficiale di Run Rome The Marathon, dalle ore 9.50 alle 11.30.

Commento di Nicola Roggero e commento tecnico di Stefano Baldini. Acea Run Rome The Marathon sarà distribuita in circa 60 Paesi nel mondo, compreso il Centro America andando così a toccare ben tre continenti di distribuzione immagini televisive.