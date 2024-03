Maratona di Roma consacra sport in Costituzone, parole del Ministro Abodi

ROMA - Domenica in occasione dell' Acea Run Rome The Marathon sulla linea di partenza della stracittadina Fun Run il Presidente Fidal Stefano Mei con la divisa della nazionale d'atletica e il Ministro dello Sport Andrea Abodi, con la t-shirt commemorativa ufficiale dell'evento, che ha vissuto le emozioni e la carica dei 40mila iscritti alla gara capitolina.

"La Maratona di Roma è un evento costituzionale perché qua si consacra effettivamente quello che la Costituzione recita dal 20 di settembre scorso, c'è la sublimazione, il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione di benessere psicofisico delle attività sportive in tutte le sue forme, anche se questa è la forma più naturale: camminare, correre. Una bellissima festa", così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nel corso di una intervista a Radio Roma Sound fm90.

Il ministro ha poi toccato numerosi temi che saranno centrali nell'agenda dei prossimi mesi, a partire dagli Europei di atletica in programma a giugno a Roma. "Saranno un evento fantastico anche perché apriranno la strada anche ai Giochi Olimpici e Paralimpici. Sarà una festa di popolo, sono convinto che l'Olimpico si riempirà e non sarà solo un tema di prestazioni sportive, ma una grande celebrazione dell'atletica che è la regina delle discipline olimpiche".

Alla domanda su quali saranno i prossimi traguardi per le sue competenze da ministro, Abodi risponde: "Abbiamo la necessità di cambiare qualche regola del gioco, senza entrare nel dettaglio i prossimi mesi saranno mesi di riforme, di novità, per cercare di rendere lo sport in Italia sempre più presente, competitivo nel senso non della competizione sportiva, ma nel numero di persone che fanno sport, sempre più costituzionale".

Infine, un passaggio sul momento della Lazio, squadra di cui è tifoso e che sta per annunciare un nuovo allenatore. "Intanto lasciamogli il tempo di arrivare. Credo che lo stesso allenatore non è detto che produca gli stessi effetti ovunque vada: dipende dalle circostanze, gli uomini a disposizione, la capacità di motivarli. Io sono sempre positivo, sempre ottimista. Chiaro che è stata una stagione diversa rispetto alla scorsa, ma c'è ancora un grande obiettivo che è la coppa Italia, ci sono le semifinali con la Juventus".