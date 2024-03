I top runner della Stramilano 2024, tanta Africa e (poca) Italia

Domenica 24 marzo la Stramilano vivrà la propria 51esima edizione: il fulcro della manifestazione, presentata oggi a Palazzo Cusani in zona Brera a Milano, sarà in chiave agonistica come da tradizione la mezza maratona.

Nella Stramilano Half Marathon maschile spunti di interesse in chiave italiana con due ragazzi under 25 su tutti: Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) lo scorso anno proprio alla Stramilano ottenne un PB da 1h04:49 attualmente nel mirino; il vicecampione europeo under 23 in carica dei 10.000 Francesco Guerra (Carabinieri) esordirà proprio a Milano sui 21,097 km. Ci saranno anche due atleti già campioni italiani assoluti in maratona come Alessandro Giacobazzi (Aeronautica) e René Cuneaz (GP Parco Alpi Apuane) oltre a Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana), che ai Tricolori 2023 dei 42,195 km fu argento.

Da seguire anche il pavese Ademe Cuneo (Atl. Casone Noceto) e l’esperto Michele Fontana (Atl. Vomano), detentori di PB rispettivamente a 1h03:07 e 1h04:18. Per la vittoria di giornata pettorale numero uno e grande curiosità per il keniano Antony Kimtai, 25 anni, solo da due anni sulle scene dell’agonismo e capace lo scorso 25 febbraio del secondo posto nella Napoli Half Marathon con 59:45, crono che ne fa il più accreditato dei partecipanti. Altro keniano da seguire è Bernard Wambua, 1h00:51 di PB, che gli appassionati di atletica hanno visto protagonista alla Festa del Cross chiudendo in seconda posizione la gara valida per i Societari con la maglia del GP Parco Alpi Apuane. Sesto a Cassino (Frosinone) sui prati tricolore aveva chiuso Onesphore Nzikwinkunda (Sicilia Running Team), corridore del Burundi detentore di un PB da 1h02:15. Sempre battenti bandiera Burundi saranno Olivier Irabaruta (Us Quercia Dao Conad) e Therence Bizoza (Toscana Atletica Jolly), quest’ultimo in carriera capace, ancora teenager, di 1h01:30 sulla mezza e 2h09:18 sui 42,195 km.

In campo femminile le vedette sul piano cronometrico saranno l’etiope Anchinalu Dessie Genaneh e la keniana Morine Gesare Michira, terza e quarta nell’edizione 2023 della classica corsa primaverile organizzata dall’Atletica Stramilano e detentrici di PB rispettivamente da 1h07:30 e 1h08:40: le principali alternative saranno la croata vicecampionessa d’Europa in maratona Matea Parlov Kostro (1h09:53 di PB sui 21,097 km) e l’azzurra già campionessa d’Europa under 23 a squadre di cross Giovanna Selva (Carabinieri), lo scorso ottobre autrice di 1h12:34 all’esordio in mezza a Lucerna (Svizzera). Come per Guerra, anche per Elisa Palmero (Esercito) sarà l’occasione per l’esordio sulla distanza. La caccia al ruolo di miglior italiana sarà affare anche di Federica Sugamiele (Caivano Runners), atleta in netta crescita negli ultimi mesi del 2023 con il PB sui 21,097 km a 1h12:06 e la vittoria in maratona a Reggio Emilia. La Stramilano sarà l’occasione anche per rivedere all’opera la campionessa italiana assoluta 2024 di maratona Alessia Tuccitto (Caivano Runners), senza dimenticare la “padrona di casa” Sara Galimberti, da quest’anno in forza al DK Runners Milano.

Starting list Stramilano Half Marathon 2024

Maschile Nazionalità Anno di nascita Team Personal Best 1 Antony KIMTAI KEN ‘98 / 59:45 (Napoli, 2024) 2 Bernard Musau WAMBUA KEN ‘99 Parco Alpi Apuane G.P. 60:51 (Arezzo, 2022) 3 Therence BIZOZA BDI ‘04 Toscana Atletica Jolly 61:30 (Arezzo, 2022) 4 Simon Mwangi WAITHIRA KEN ‘97 run2gether 61:49 (Arezzo, 2023) 5 Olivier IRABARUTA BDI ‘90 U.S. Quercia 62:12 (Tallin, 2019) 6 Onesphore NZIKWINKUNDA BDI ‘97 Sicilia Running Team 62:15 (Foligno, 2018) 7 Jack Lewis GRAY UK ‘93 HOKA 63:16 (Valencia, 2019) 8 Vincent Kimutai TOWETT KEN ‘96 run2gether 27:42 (Castellon, 2024) 9 Ademe CUNEO ITA ‘98 Atl. Casone Noceto 63:07 (Pisa, 2022) 10 Adrian LEHMANN SVI ‘89 / 63:36 (Berlino, 2023) 11 Felix Kiptarus KORIR KEN ‘03 / 27:28 (Hachioji, 2023) 12 Gideon Kiplimo KIMUTAI KEN ‘93 / International debut 13 Francesco GUERRA ITA ‘01 C.S. Carabinieri 28:39 (Brescia, 2023) 14 Michele FONTANA ITA ‘91 Atl. Vomano 64:06 (Praga, 2023) 15 Marco MOLETTO ITA ‘97 Atl. Saluzzo 64:29 (Trecate, 2022) 16 Alessandro GIACOBAZZI ITA ‘96 C.S. Aeronautica Militare 64:39 (Roma, 2021) 17 Luca ALFIERI ITA ‘00 Atl. Casone Noceto 64:49 (Milano, 2023) 18 Andrea SOFFIENTINI ITA ‘88 Dinamo Sport 64:41 (Roma, 2021) 19 Nicola BONZI ITA ‘95 Atl. Valle Brembana 64:51 (Cremona, 2021) 20 Renè CUNEAZ ITA ‘88 G.P. Parco Alpi Apuane 64:55 (Trino Vercellese, 2020)