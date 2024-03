Duomo e Castello, l'orario di partenza della Stramilano 2024

A inaugurare la Stramilano 2024 sarà l’Half Marathon, mezza maratona (21,097km) che partirà da Piazza Castello alle 8.30 e si concluderà sempre ai piedi della dimora degli Sforza.

Orario partenza Stramilano

Alle 9.30 partiranno da Piazza Duomo i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città come Corso Venezia, Piazza V Giornate, Piazza XXIV Maggio e molte altre.

Orario partenza Stramilanina

Alle 10.00, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i piccoli corridori che insieme ai loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 km. Per entrambe le corse non competitive l’arrivo sarà all’Arco della Pace dove tutti partecipanti potranno ricevere la loro medaglia e ci sarà anche l’area ristoro in cui godersi un meritato riposo e divertimento.