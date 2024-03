Le 7 mezze maratone in Italia da non perdere in primavera

Correre per viaggiare, viaggiare per correre: il risultato è sempre lo stesso, cercare una spettacolare gara dove correre forte, divertirsi e magari trascorrere qualche giorno insieme alla famiglia o i compagni di squadra in posti magnifici.

In Italia la distanza preferita dai runner è la mezza maratona, 21,097km. Sostanzialmente facile da preparare anche per i neofiti, senza grandi strascichi nel recupero post gara, poca tensione nel pre-gara perché comunque non è un impegno fisico e mentale come una maratona. Non corta come una 10km, non infinita come una maratona, la mezza è il giusto compromesso che mette d’accordo tutti.

Ma quali sono le mezze maratona più belle in Italia in primavera?

Se in febbraio migliaia di podisti hanno corso nelle due gare più belle del mese come la Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon di Verona o la Napoli City Half Marathon, in primavera sono almeno 7 le mezze maratone da mettere in calendario. Una, la Stramilano, si è già svolta ma merita comunque menzione.

23 Marzo – Stramilano

E’ un classicone, si è corsa la 51esima edizione per quella che è la madre di tutte le stracittadine nata nei primi anni ’70 in conseguenza della crisi energetica. Pochi anni dopo venne inserita la mezza maratona, oggi meta di circa 6mila podisti. Partenza dal centro storico vicino in zona Castello Sforzesco e da sempre ‘grande velocità’ grazie al fatto che Milano è piatta, anzi piattissima.

14 Aprile – Lake Garda

Domenica 14 aprile: 2 percorsi, un paesaggio incredibile e un programma vario. C’è la maratona 42 chilometri da Limone a Malcesine o la 21 chilometri da Arco a Malcesine. Per i più piccoli, sabato 13 aprile a Riva del Garda si terrà la LG KIDS RUN! Il tutto nella cornice naturale del Lago di Garda, tra montagne e lago. Per la 21km si parte da Arco a tutta velocità lungo il fiume Sarca per correre verso le rive di Torbole, dove una fresca brezza dà la giusta energia.

14 Aprile – La Mezza di Genova

In questo 2024 la Mezza di Genova è valida come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. 2024 di Mezza Maratona. Un percorso lungo tutta Genova, la Liguria è sempre una buona meta per turismo, corsa e relax.

28 Aprile – Chia Laguna – Cagliari

Lì, nel ponte tutto vacanza tra il 25 Aprile e l’1 maggio, un viaggio tra le spiagge bianchissime di Chia Laguna. Fenicotteri e mare, panorami mozzafiato e quell’aria magica di vacanza che solo la Sardegna sa regalare. Emozioni uniche per una corsa attraverso oasi naturali e intere aree di macchia mediterranea. La Chia21 da più di dieci anni con Follow Your Passion unisce migliaia di runner pronti a conquistare le strade del Sud Sardegna.

28 Aprile – Lago Maggiore Half Marathon (Verbania)

Un viaggio bello e veloce tutto vista lago sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Si va da Stresa a Verbania, tra ville d’epoca e acqua del lago che si vede costantemente, con un percorso che permette grande velocità.

5 maggio – Bibione Half Marathon (Ve)

La prima spiaggia dell’anno potrebbe essere a Bibione ‘post’ mezza maratona. La sera del sabato prevista la 10km, domenica mattina la half marathon. gara da non perdere, atmosfera serena e rilassata

25 maggio – Moonlight Half Marathon – Jesolo (Ve)

E’ la mezza maratona primaverile organizzata dai maestri organizzativi di Venicemarathon. 21,097km corsi di sabato sera, al chiaro di luna come recita il nome della gara. Una gara e una festa, questa è la Moonlight che prevede tanto divertimento anche post gara e la domenica ‘libera’ per andare in spiaggia a rilassarsi con amici e famiglia. Mare, corsi d’acqua, tramonto, spiagge bianche e movida sono la cornice della Moonlight Half Marathon, un tracciato scorrevole e pianeggiante ma soprattutto comodi i servizi pre e post gara con lo start che verrà dato al tramonto.