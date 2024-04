8^ CMP Venice Night Trail, sabato a Venezia si corre di notte

VENEZIA– Si alza ufficialmente il sipario sull’ottava edizione del CMP Venice Night Trail, il suggestivo urban trail notturno organizzato daVenicemarathon, con il fondamentale supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Veneziae dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Oltre 5.000 atleti dotati di lampada frontale, come tante piccole lucciole, si addenteranno nelle calli e nei campielli di un'affascinante Venezia notturna, sfidandosi lungo un impegnativo percorso di 16 chilometri e 51 ponti e dando vita ad una coreografia di luci unica nel suo genere e molto spettacolare, sia per i partecipanti stessi che per il pubblico.

La gara scatterà alle ore 21 dal Porto di Venezia, Terminal Crociere 123 dove, grazie alla collaborazione con Venezia Terminal Passeggeri, sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara. Sono previste due partenze: la prima riservata alla gara competitiva e la seconda per quella non competitiva.

I concorrenti si addentreranno poi nel cuore della città, attraversando punti di grande fascino come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia, Punta della Dogana, Fondamenta delle Zattere.

Anche quest’anno l’evento è stato di forte richiamo per molti atleti stranieri. Le nazioni rappresentata sono 30 e i paesi con il maggior numero di iscritti sono Francia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Svizzera e Stati Uniti. A livello nazionale, oltre che da tutto il Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna), molti sono gli atleti provenienti dal Centro Italia come Lazio, Umbria, Toscana e Marche: numeri che sicuramente genereranno un significativo indotto economico.

In casa Venicemarathon si respira quindi entusiasmo ed emozione, in attesa del grande appuntamento: "Apriamo la nostra lunga stagione organizzativa con l’ottava edizione del CMP Venice Running Trail, un evento straordinario che ogni anno suscita sempre forte interesse negli atleti di tutto il mondo, grazie alla spettacolarità del suo percorso che mostra una Venezia inedita ed affascinante. Siamo pronti ad accogliere con gioia e impegno gli oltre 5.000 iscritti e ringraziamo fin d'ora le Istituzioni, le Forze dell'Ordine, i numerosissimi volontari e i servizi di assistenza che saranno impegnati lungo il percorso, e non solo, per garantire la buona riuscita dell'evento" - queste le parole del presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

I complimenti per il successo ottenuto in termini numerici e per il lavoro svolto in questi anni a livello promozionale, arrivano dal vicesindaco con delega allo sport del Comune di Venezia Andrea Tomaello e dall'assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar.



"Unendo lo sport allo spettacolo coreografico delle migliaia di luci che attraverseranno Venezia, il Venice Night Trail si conferma anche quest'anno un evento sportivo unico nel suo genere che celebra la bellezza di Venezia e valorizza la nostra Marittima, attraverso il linguaggio universale dello sport." - queste le parole di Andrea Tomaello.

"L'ottava edizione di una manifestazione affascinante che riassume molto bene lo spirito del trail nel segno del numero chiuso, già sold out da tempo, e del rispetto nei confronti della Città di Venezia, aderendo alla campagna #enjoirespectvenezia. Un grande ringraziamento di cuore ad organizzatori, partecipanti, volontari e sponsor" - queste le parole di Paola Mar.

Curiosità Iscritti – Gli atleti più maturi in gara sono il tedesco Walter Schmidt (87 anni) e Regina Bortolozzo (75 anni), mentre i più giovani sono Giorgia Ferro e Mayer Marvin, entrambi di 16 anni.



Tra i migliori iscritti, spicca il nome del veneziano Nicolò Petrin, l'atleta-panettiere vincitore delle ultime quattro edizioni, che cercherà di apporre il proprio nome sull’albo d’oro della manifestazione per il quinto anno consecutivo. A dargli del filo da torcere, ci penseranno il portacolori della G. P. Livenza Sacile Giovanni Iommi (vincitore della prime e seconda edizione) e Giacomo Esposito, il montebellunese dell’Atletica San Biagio, fresco vincitore del titolo italiano di maratona. Tra i VIP, sarà al via la Garmin 'Ambassador' Valentina Ratti: insegnante di yoga, pilates, osteopata e personal trainer molto seguita sui social.



Il CMP Venice Running Village – Il villaggio aprirà le sue porte al pubblico domani, venerdì 5 aprile, dalle 15 alle 20. Sabato 6 aprile aprirà invece dalle 9 alle 23. L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato alle ore 12.

Qui i concorrenti ritireranno il pettorale e il pacco gara, potranno acquistare il merchandising ufficiale CMP ideale per chi pratica sport outdoor e visitare le molte aziende sponsor. Ci sarà, inoltre, la possibilità di farsi personalizzare la t-shirt da “Il negozietto”. Il villaggio sarà animato da Miky Barone.

Inoltre, anche quest’anno sarà presente la Scuola Professionale di Massaggio Diabasi che con i suoi migliori allievi e professionisti scioglierà i muscoli degli atleti già da venerdì 5 aprile e proseguirà per tutta la giornata di sabato 6 aprile e anche dopo la gara, utilizzando prodotti Lacomed. Il villaggio sarà infine animato dalle hostess Alì e dall'immancabile mascotte arancione a forma di accento, che distribuiranno gadget a tutti gli sportivi e visitatori.

Ristoro Finale e Venice Night Party - Terminata la gara, inizierà il Venice Night Party! Gli atleti riceveranno il sacchetto del ristoro finale con Acqua San Benedetto, integratori Pro Action, biscotti Palmisano, frutta Dole e Birra Bavaria e saranno poi invitati al Pasta Party che, grazie alla collaborazione con pastificio Sgambaro, servirà l’eccellenza della sua pasta Etichetta Gialla. Ci penserà poi deejay Dacj a far ballare e smaltire a tutti i partecipanti le fatiche della corsa.



T-shirt Ufficiale CMP - La maglia ufficiale di gara, firmata da CMP e che tutti li atleti riceveranno in omaggio assieme al pacco, richiama uno dei simboli di Venezia: la colonna di San Marco che si erge all’ingresso di Piazza San Marco (assieme a quella di San Tòdaro) e presenta una combinazione cromatica di arancio, nero, grigio e bianco. La t-shirt è stata prescelta attraverso un sondaggio via Facebook al quale hanno partecipato ben 890 persone. Quattro erano le proposte da votare e la maglia vincitrice ha totalizzato 358 voti.



Medaglia - La medaglia, che tutti gli atleti potranno mettersi al collo al termine della gara, si ispira per quest'edizione alla croce quadrilobata, il tipico traforo in stile gotico veneziano, motivo ornamentale di Palazzo Ducale a Venezia.

Premiazioni - Subito dopo l’arrivo saranno premiati i primi i tre uomini e le prime tre donne che giungeranno al traguardo. Le premiazioni di categoria verranno effettuate a posteriori e tutti i vincitori saranno contattati tramite e-mail.



Servizio Sanitario - Il servizio sanitario, coordinato dalla Croce Verde - sezione di Venezia, sarà garantito in partenza e arrivo con un punto di primo soccorso e lungo il percorso da idroambulanze. Inoltre, correranno a fianco degli atleti anche gli atleti del BLS-RUN-TEAM, soccorritori ‘rianimatoriINcorsa...’, un gruppo di runners abilitati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce.

La manifestazione, come del resto tutti gli eventi organizzati da Venicemarathon, aderisce al progetto #EnjoyRespectVenezia e tutti i partecipanti sono stati invitati, sin dalle fasi d’iscrizione, ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della città, dei suoi abitanti e dell’ambiente. D’altronde il trail, di sua natura, prevede un approccio alla gara meno orientato alla prestazione cronometrica ma più sensibile al contesto paesaggistico in cui si svolge.