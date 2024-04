58'24", alla mezza maratona di Praga si vola: vittoria e record

Il 30° compleanno di RunCzech non poteva iniziare in modo migliore, con la città di Praga che ha accolto una folla in festa di oltre 15.500 partecipanti. Sul piano tecnico, l’evento ha festeggiato la prestazione del campione mondiale in carica di mezza maratona, il keniano Sabastian Kimaru Sawe, che ha polverizzato il precedente record di gara di ben 23”, al contempo migliorando il proprio primato personale. Per Sawe, una cavalcata in solitaria già dal km 5 conclusasi con la conquista del traguardo in 58’24”, con l’incredibile vantaggio di 1’37” sul connazionale Geofry Kipchumba che taglia il traguardo in 1h00’01” a sua volta con una manciata di secondi sul connazionale Kabirech Patrick Mosin, terzo in 1h00’15”. Sawe mette a segno anche la sesta vittoria nelle ultime otto mezze maratone alle quali ha partecipato.