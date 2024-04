Project Africa, la corsa di Russ Cook per raccogliere 790mila sterline

Russ Cook

In qualità di Ambassador HOKA, il brand ha fornito a Russ Coook le scarpe e il rinomato cappello protettivo HOKA per portare a termine la sua epica sfida. Ai suoi piedi, i modelli Bondi, Arahi e Speedgoat 5 per accompagnarlo in questo incredibile viaggio.

Hardest Geezer

Accolto da una folla di sostenitori a Cap Angela, Russ Cook ha terminato il suo viaggio ai piedi di una scultura raffigurante l’Africa, che indica il punto più a nord del continente africano e che rappresenta il traguardo della sua incredibile sfida. In quasi un anno, il 27enne soprannominato “Hardest Geezer” ha attraversato 16 Paesi, correndo in qualsiasi condizione, attraverso foreste tropicali, deserti e montagne. Il suo viaggio non è stato una sfida facile, poiché ha dovuto affrontare imprevisti come intossicazioni alimentari, problemi con il visto o furti di attrezzature.

Più che una sfida sportiva e di vita, Russ ha colto l’occasione di questa traversata per raccogliere oltre 790.000 sterline fino ad oggi per l’associazione Running Charity, che mira ad aiutare i giovani senzatetto, e Sandblast, che gestisce programmi educativi nei campi profughi in Algeria.

I numeri della sfida



Project Africa: 16 Paesi | 386 maratone | 352 giorni | 16.294km | 19,1 milioni di passi | 790.000 sterline raccolte per beneficenza