2° Crete Senesi Ultramarathon, tra corsa e Giro d'Italia a Rapolano Terme

I due grandi eventi sportivi sono stati presentati martedì 9 aprile, a Firenze presso il media center David Sassoli nella sede del Consiglio regionale della Toscana, che patrocina il doppio appuntamento, alla presenza di Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale, Elena Rosignoli, consigliera regionale, Anna Paris, consigliera regionale, Alessandro Starnini, Sindaco di Rapolano Terme, Roberto Rosadini, Assessore allo Sport di Rapolano Terme e Alberto Pulcinelli, Presidente del Gruppo Podistico Riccardo Valenti, società organizzatrice della Crete Senesi Ultramarathon.

Crete Senesi Ultramarathon

La 2^ Crete Senesi Ultramarathon, organizzata dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” di Rapolano Terme, unirà la promozione del territorio alla passione per il podismo o la passeggiata con un programma ricco di iniziative per tutti che ha già raccolto numerose adesioni a livello nazionale e internazionale. La manifestazione prenderà il via sabato 4 maggio con il City Tour Crete Senesi, passeggiata su quattro ruote che partirà dal Parco dell'Acqua alle ore 9 e alle ore 10.30 e accompagnerà i partecipanti a scoprire il territorio rapolanese con visite guidate all’interno del Castello di Modanella e di San Gimignanello. Ancora sabato 4 maggio, alle ore 15, è prevista la Passeggiata Ecologica ludico-ricreativa immersa nelle Crete senesi in compagnia della guida ambientale locale Giulia Raffaelli con un percorso ad anello di 12 km.



Il programma della 2° Crete Senesi Ultramarathon sarà arricchito dalla 1^° Passeggiata dell'inclusione e della partecipazione sociale, fissata per il pomeriggio di sabato 4 maggio. La passeggiata inclusiva proporrà un percorso di 1,5 km adatto a tutti e privo di ostacoli o barriere architettoniche. L’iscrizione è gratuita per gli atleti portatori di disabilità e i loro accompagnatori. Per tutti è prevista una coppa per ricordare l'evento, nato per valorizzare l’inclusione e l'importanza dello sport nella vita di tutti, e un ristoro finale con prodotti locali.



Domenica 5 maggio sarà la volta dei podisti più appassionati con 3 percorsi: Crete Ultra 50 km, prova del 22° Grand Prix IUTA 2024 di ultramaratona; Crete Long 30 km, e Crete Short 15 km, in versione competitiva e non competitiva, senza obbligo di certificato medico agonistico e tesseramento. Ciascun partecipante riceverà il pacco gara comprensivo di ristoro e T-shirt Mizuno realizzata in edizione speciale con un omaggio alla tappa del Giro d’Italia che arriverà pochi giorni dopo a Rapolano Terme. Sul fronte della maglia, infatti, saranno presenti i loghi di gara e il simbolo con i colori verde, giallo e azzurro che rappresentano il territorio delle Crete Senesi, mentre sul retro ci sarà il logo e la scritta “Rapolano tappa del Giro d’Italia 2024”. Per tutte le info e le prenotazioni degli appuntamenti legati alla 2° Crete Senesi Ultramarathon è possibile consultare il sito www.creteultramarathon.it oppure scrivere a info@creteultramarathon.it.

DAL PODISMO AL CICLISMO - Pochi giorni dopo la 2° Crete Senesi Ultramarathon, giovedì 9 maggio, Rapolano Terme accoglierà l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia 2024 che partirà da Viareggio e si concluderà nel paese termale dopo un percorso di 180 km, di cui 14 km di strade bianche nell’ultimo tratto. Il conto alla rovescia per accogliere la Corsa Rosa è iniziato ufficialmente lo scorso 25 gennaio, a 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia, con l’iniziativa ‘L'Italia in Rosa’ che ha illuminato monumenti e luoghi simbolo in tutte le città che accoglieranno le tappe della corsa ciclistica. A Rapolano Terme sono stati scelti la strada che porta al Castello di Modanella e il Palazzo comunale.

SiCONNECTSi - La “Giornata Rosa” del 9 maggio si aprirà la mattina con la presentazione del progetto SiConnectSi (Siena - Rapolano - Sinalunga), composto da due percorsi in bicicletta di circa 50 km che si congiungono a Rapolano Terme partendo da Siena e da Sinalunga, lungo la complanare del tratto di superstrada Siena - Bettolle e i due innesti da Siena a Taverne e da Rigomagno Stazione a Sinalunga. Il progetto SiConnectSi permetterà di pedalare in sicurezza con un dislivello minimo e sarà adatto a ciclisti amatoriali, cicloturisti e famiglie con bambini. Il percorso prevede anche una deviazione presso Rapolano Terme con una variante su strada bianca di circa 9 Km che passa dal Castello di Modanella e si ricongiunge con il tracciato principale in asfalto. Inoltre, sarà possibile usufruire del trasporto con il treno dalle stazioni di Siena, Taverne d’Arbia, Rapolano Terme, Rigomagno e Sinalunga, che si trovano adiacenti al percorso. SiConnectSi è condiviso dai Comuni toccati dai percorsi - Siena, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme, Sinalunga - e sostenuto dalle associazioni sportive e ciclistiche della provincia.

A inaugurare SiConnectSi saranno due gruppi di ciclisti che partiranno da Siena e da Sinalunga e si riuniranno a Rapolano Terme intorno alle ore 12. A loro si uniranno anche i partecipanti a Giro-E che partirà da Siena con un’esperienza unica nel suo genere a livello mondiale utilizzando biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike).

La promozione del territorio in attesa dell’arrivo del Giro d’Italia conterà anche su altre iniziative rivolte a tutte le età. Il progetto SiConnectSi lascerà, infatti, spazio alla presentazione degli itinerari e dei percorsi cicloturistici sul territorio rapolanese con il progetto SweetRoad e il Distretto Bike Friendly (DBF) Terre del Benessere, prima di proiettare il video dedicato al percorso “Garibaldi Gravel”. Quest’ultimo ripercorre l’itinerario di Giuseppe Garibaldi che, nell’agosto del 1867, sostò a Rapolano Terme per curare i postumi della ferita riportata nella battaglia di Aspromonte.

ANDIAMO IN GIRO - Gli appassionati delle passeggiate, invece, potranno aspettare l’arrivo del Giro d’Italia partecipando a “Andiamo in Giro”, escursione su un percorso ad anello di circa 11 km con tappe in alcuni luoghi legati al patrimonio storico, culturale e sociale di Rapolano Terme e un bagno rigenerante nelle acque delle Terme Antica Querciolaia. La passeggiata è organizzata e guidata dalle associazioni "Camminando a Quercegrossa" e "Nordic Walking Siena Si Va", in collaborazione con la sezione di Siena del CAI, il Gruppo Escursionisti Castelnuovo Berardenga, il Gruppo trekking Senese e Camminare la Montagnola.

Nella ‘Giornata Rosa’ di Rapolano Terme non mancheranno, infine, iniziative rivolte ai più piccoli per renderli protagonisti del grande evento ciclistico, a partire da BiciScuola, progetto per coinvolgere le scuole dei territori attraversati dal Giro d’Italia.