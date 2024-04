Neka Crippa, benino alla maratona di Rotterdam, ma forse non basta per le Olimpiadi

Questi tutti i tempi intermedi di Neka Crippa a Rotterdam: 14:50 (5 km), 29:45 (10 km), 44:54 (15 km), 1h00:04 (20 km), 1h03:27 (mezza maratona), 1h15:09 (25 km), 1h30:32 (30 km), 1h46:07 (35 km), 2h02:22 (40 km).

Sul traguardo il 29enne trentino riesce comunque a scendere sotto le due ore e dieci minuti realizzando il secondo risultato in carriera, alla quarta esperienza sulla distanza, mentre ha corso in 2h07:35 nella maratona di inizio dicembre a Valencia dove è diventato il quinto di sempre a livello nazionale.

Italiani in maratona alle Olimpiadi

La specialità è in pieno fermento, perché in questa stagione quattro italiani hanno fatto meglio: il primatista Yeman Crippa (2h06:06), Eyob Faniel (2h07:09) e Daniele Meucci (2h07:49) a Siviglia, oltre a Iliass Aouani (2h08:05) a Barcellona. Ancora c'è attesa per Yohanes Chiappinelli che gareggerà nelle prossime settimane. In pratica, insieme a Neka Crippa, sono ben 6 gli azzurri che si giocano la maglia azzurra, prima per la mezza maratona in occasione dei Campionati Europei di Roma a giugno e poi di conseguenza per la maratona ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Due posti sembrano esser ormai sicuri, quelli di Yeman Crippa e Eyob Faniel, mentre per il terzo e ultimo posto il direttore tecnico nazionale Antonio La Torre dovrà selezionare uno fra questi quattro atleti rimanenti. Un premio alla carriera per Meucci capace a Siviglia a 38 anni di migliorarsi di oltre un minuto sul personal best e dove in azzurro ha sempre fatto davvero bene, compreso il titolo europeo nel 2014 e il grande piazzamento ai mondiali di Budapest l'estate scorso 2023. Oppure promuovere e dare una spinta alla carriera, ancora molto lunga in prospettiva futura, di Neka Crippa o Aouani? Il 7 maggio ultimo giorno per le convocazioni...

Nella classica olandese sui 42,195 chilometri, arrivata alla 43esima edizione, trionfa per la seconda volta l’idolo di casa Abdi Nageeye che in 2h04:45 migliora il primato nazionale di 2h04:56 ottenuto con il successo di due anni fa.

Alle spalle dell’argento olimpico chiudono due etiopi, Amedework Walelegn (2h04:50) e Birhanu Legese (2h05:16). Vittoria dell’Etiopia invece al femminile con Ashete Bekere in 2h19:30 davanti alle keniane Viola Kibiwot (2h20:57) e Selly Chepyego Kaptich (2h22:46).