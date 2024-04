Tutti i top runner della Maratona di Londra, si punta al record mondiale donne

L’etiope Tigst Assefa è la donna più attesa, semplicemente perché è la più forte di tutti i tempi. E’ stata immensa a settembre 2023 alla BMW Berlin Marathon quando ha fissato il nuovo record mondiale femminile di maratona con uno fantascientifico 2h11’53”. Tolse il primato mondiale alla keniana Brigid Kosgei (2h14’04” del 2019) e il bello che anche la Kosgei sarà in gara questa domenica a Londra: le due più forti di tutti i tempi, la sfida è aperta, ci sarà da divertirsi e c’è odore di nuovo primato del mondo . Si andrà sotto le 2h10’, tempo impensabile fino all’anno scorso per una donna? Ormai, complici anche le nuove calzature super performanti con la piastra in carbonio, non ci si può più porre limiti. La stessa Assefa appena dopo il record di Berlino dichiarò che è più che fattibile scendere sotto le 2 ore 10 minuti.

Quel che sembra davvero certo è che dalle due africane, Assefa e Kosgei, ci si attende il record mondiale ‘only women’, ovvero in gara solo donne, come è appunto Londra. In questo caso il primato mondiale è di 2h17’01” ed appartiene alla keniana Mary Keitani che fece questo grande risultato a Londra nel 2017.

Ancora protagoniste potranno essere Ruth Chepngetich, niente meno che 2h14’18” di personale che vale quale quarto miglior tempo di sempre e poi la keniana Peres Jepchirchir, oro olimpico a Tokyo 2020 e l’etiope Yalemzerf Yehualaw che la maratona di Londra l’ha già vinta nel 2022.

UOMINI – L’etiope Tamirat Tola ha già vinto a novembre 2023 la maratona di New York e dunque da del tu al saper vincere grandissime gare. Sulla sua strada troverà il keniano Alexander Mutiso Munyao capace di correre in 2h03’11” a Valencia Marathon dove si è piazzato in terza posizione. La grande star è l’etiope Kenenisa Bekele, immenso campione sulla pista d’atletica e niente meno che terzo di sempre in maratona con 2h01’41” e recente a Valencia Marathon primatista mondiale master M40 (41 anni) con 2h04’19”.

I breve vi saranno ben nove atlete donne che hanno già corso sotto le 2h17’30”, dunque molto vicine al 2h17’01” record mondiale ‘only women’ della Keitany, mentre tra gli uomini ce ne sono ben 8 sotto le 2h05’00” e 18 sotto le 2h09’50”.

Atleti Nazione Primato

Tigst ASSEFA ETH 2:11:53 WR

Brigid KOSGEI KEN 2:14:04

Ruth CHEPNGETICH KEN 2:14:18

Tigist KETEMA ETH 2:16:07

Megertu ALEMU ETH 2:17:09

Peres JEPCHIRCHIR KEN 2:17:16

Joyciline JEPKOSGEI KEN 2:17:23

Yalemzerf YEHUALAW ETH 2:17:23

Sheila CHEPKIRUI KEN 2:17:29

Tsige HAILESLASE ETH 2:22:10

Susanna SULLIVAN USA 2:24:27

Manon TRAPP FRA 2:25:48

Becky BRIGGS GBR 2:29:04

Alice WRIGHT GBR 2:29:08

Anya CULLING GBR 2:34:45

Rachel HODGKINSON GBR 2:34:46

Helen GAUNT GBR 2:35:38

Mhairi MACLENNAN GBR Debutto

Lucy REID GBR Debutto

Atleti Nazione Primato

Kenenisa BEKELE ETH 2:01:41

Alexander Mutiso MUNYAO KEN 2:03:11

Tamirat TOLA ETH 2:03:39

Dawit WOLDE ETH 2:03:48

Kinde ATANAW ETH 2:03:51

Leul GEBRESILASE ETH 2:04:02

Seifu TURA ETH 2:04:29

Daniel DO NASCIMENTO BRA 2:04:51

Addisu GOBENA ETH 2:05:01

Milkesa MENGESHA ETH 2:05:29

Henok TESFAY ERI 2:07:12

Hendrick PFEIFFER GER 2:07:14

Emile CAIRESS GBR 2:08:07

Callum HAWKINS GBR 2:08:14

Hassan CHAHDI FRA 2:08:19

Mahamed MAHAMED GBR 2:08:40

Brian SHRADER USA 2:09:46

Weynay GHEBRESILASIE GBR 2:09:50

Daniel MATEIKO KEN No Time