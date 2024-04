Peres Jepchirchir, alla London marathon nuovo record mondiale only women

La keniana Peres Jepchirchir domenica 21 aprile ha lasciato il segno sulle strade di Londra con una prestazione da record mondiale, portando a termine la maratona only women in 2h16'16" ha limato di 45 secondi il precedente primato. Nel curriculum della keniana, la medaglia d'oro alla maratona olimpica di Tokyo, due ori ai campionati del mondo di mezza maratona nel 2016 e 2020, vittorie alle Major Marathon di New York 2021, Boston 2022 a cui si aggiunge il gradino più alto del podio dell'ultima London Marathon. La Peres aggiunge questo primato a quello africano e mondiale di mezza maratona .

La dichiarazione della vincitrice

"Londra è così speciale per me ed è uno dei miei percorsi preferiti da correre. Ho imparato molto dalla gara dell'anno scorso e l'ho usato a mio vantaggio oggi. Mi è piaciuto molto far parte di un gruppo di donne così forte: mi hanno spinto fino in fondo e abbiamo fatto la storia insieme. Ricorderò questo giorno per molto tempo”.

Il podio

Insieme a Peres Jepchirchir, che indossa le Adizero Adios Pro Evo 1, sul podio sono salite le atlete adidas Tigist Assefa e Joyciline Jepkosgei, le quali hanno terminato la gara con un risultato al di sotto del precedente record del mondo di 2:17:01. Anche Tigist Assefa indossava le Adizero Adios Pro Evo 1, le scarpe da corsa più leggere di sempre di adidas, che continuano a supportare gli atleti a raggiungere i migliori risultati.

Nella gara maschile Alexander Mutiso ha conquistato il suo primo titolo con un tempo di 2:04:01, dopo una gara molto combattuta, seguito da Emile Cairess che si è piazzato al terzo posto. Cinque dei sei posti sul podio sono risultati occupati da atleti adidas.

Con le vittorie di Peres Jepchirchir e Alexander Mutiso, gli atleti adidas hanno ottenuto tre vittorie su tre nelle World Marathon Majors di quest'anno, dopo il successo di Sisay Lemma a Boston la scorsa settimana e quello di Benston Kipruto nella capitale giapponese ad inizio anno. In totale, dal lancio nel settembre 2023, gli atleti adidas che indossano le Adizero Adios Pro Evo 1 hanno ottenuto due record mondiali e 13 vittorie, tra cui cinque record nazionali e cinque record di percorso.

Con le Adizero ai piedi

La storia di Adizero è iniziata a Berlino il 28 settembre 2008 con Haile Gebrselassie, che ha presentato al mondo le Adizero Adios 1 infrangendo il suo stesso record mondiale e diventando la prima persona a superare la barriera delle 2:04 ore.

Il decennio che seguì il giorno del record appartenne ad Adizero e vide l'introduzione dei modelli Adizero Adios Pro, Adizero Adios, Adizero Boston, Adizero Prime X, Adizero Takumi Sen e Adizero SL. Le più recenti aggiunte alla serie includono le Adizero Adios Pro Evo 1 - la scarpa da corsa più leggera mai prodotta da adidas - le Adizero Boston 12 e le Adizero Taku