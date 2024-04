Stop per Giovanna Epis: 'Perchè proprio nell'anno olimpico?'

Epis ha la maglia azzurra sicura per queste sue seconde olimpiadi dopo i Giochi Olimpidi 2020 di Tokyo non brillantissimi dove ha terminato in 32esima posizione in 2h35'09". Parigi sembra la grande opportunità per arrivare davvero ai vertici mondiali e coronare una grande carriera che è nel pieno della sua maturità.

Non sempre tutto va per il verso giusto e la sfortuna per un atleta di questo calibro può incidere parecchio. Questo il suo annuncio per un infortunio che può compromettere la stagione olimpica:

"La maggior parte di notizie che si condividono sui social riflette un mondo felice. Una realtà che molte volte è distante anni luce dal mondo reale.

Un mondo reale che è fatto invece alle volte di momenti duri, di sfide che la vita ti fa affrontare..

Ora per me è uno di quei momenti..

Per la prima volta nella mia vita, dopo 24 anni di atletica, mi trovo ad affrontare un infortunio serio.

Una Microfrattura da stress.

Tra le lacrime versate continuavo a ripetermi: “Ma perché proprio nell’anno Olimpico?”

Ho capito poi però che una risposta non ce l’avrò mai.

Che quell’Olimpiade che mi sono guadagnata con il sudore e con tante ore di allenamento è ancora lì..

E che farò di tutto per recuperare al 100% ed esserci.

Questo ve lo posso assicurare

Ora in molti diranno la propria opinione e faranno le loro considerazioni (il mondo è bello perché è vario), ma se ho deciso di condividere questa notizia con tutti voi è perché sono certa che l’affetto che mi avete trasmesso nei momenti di gioia, arriverà anche ora in questo momento di buio in modo che il sole ricominci a splendere presto."